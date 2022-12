Plány rekonstrukce zničeného Charkova oznámil proslulý architekt Norman Foster. Pro město chystá i vlastní budovu

Slavný britský architekt sir Norman Foster odhalil velkolepé plány na přestavbu válkou zničeného ukrajinského Charkova. Součástí rekonstrukce poničeného města by měla být i významná stavba navržená samotným Fosterem.

Podle architektonického a designového online časopisu Dezeen Norman Foster se svým studiem Foster and Partners a inženýrským studiem Arup, považovaným za jednu z největších a nejprestižnějších projekčních kanceláří, absolvoval více než 100 setkání nad projektem rekonstrukce poničeného města.

Podrobnosti projektu by měly být zveřejněny začátkem příštího roku. Už teď ale tým zveřejnil některé detaily. V rámci přestavby města by například měl být vytvořen šestikilometrový pěší park mezi řekami Charkov a Nemyšlja. Střelami zasažené obytné bloky mají být opraveny a modernizovány. Foster by měl také navrhnout nový