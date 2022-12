Hlavní úspěch předsednictví v Radě EU: Česko vyrostlo a snad se konečně zbavilo svého mindráku

Komentář Anety Zachové: Česká republika je co do počtu obyvatel osmou největší zemí Evropské unie. Dlouho ale sama sebe stavěla do pozice jakéhosi malého evropského otloukánka. S končícím českým předsednictvím v Radě EU pocit „malosti“ jako by zmizel. Snad se už nikdy nevrátí.