Západ se rozpomenul na svoje hodnoty a potřebu je bránit. Česko má úkol nedopustit, aby zase zapomněl

Komentář Jana Moláčka: Před rokem málokdo čekal, že Rusko napadne celou Ukrajinu. Poté, co se tak stalo, málokdo čekal, že na konci roku vystoupí její prezident Volodymyr Zelenskyj v americkém Kongresu a Kyjev bude mít k vítězství blíž než Moskva. To opravdu nečekané se ale neděje v Kremlu ani v zákopech na Donbasu, nýbrž na Západě, který – nerad a zatím ne zcela – pochopil, že Ukrajina je jeho bojiště. Část zásluh si může připsat i Česká republika.

Ty záběry z minulého týdne vejdou do historie. Do sálu amerického Kongresu vchází ukrajinský prezident v khaki kalhotách a svetru za potlesku poslanců i senátorů. Většina z nich tleská vestoje. Na atmosféře je znát, že jde o zcela mimořádnou událost. Host, který za chvíli promluví, do Kongresu nezavítal z jiného parlamentního či prezidentského sídla někde na druhém konci světa. Přijel z frontové linie, kde se bojuje a umírá.

Zelenského návštěva ve Washingtonu byla vrcholnou událostí roku, který byl mimořádný celý. Ne proto, že Moskva rozpoutala válku proti Ukrajině. Ruská agresivita a snaha vrátit ruský vliv do někdejších hranic sovětského impéria jsou už dávno evidentní a Kreml je nijak neskrývá. Jistě, plán násilím si podmanit Ukrajinu a vymazat ji z mapy coby samostatný stát překonal všechno, čeho se dosud odvážil. Ale jen rozsahem, ničím jiným.

Vladimir Putin dramaticky podcenil ukrajinské odhodlání i mizerii vlastních ozbrojených sil, především ale neodhadl Západ. Právě tam