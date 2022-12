Tři důvody, proč nemá smysl odepisovat Babiše

Andreji Babišovi se jen těsně před Vánoci stala velká nepříjemnost. Poprvé v některém z dostupných průzkumů prvního kola prezidentských voleb skončil až na třetím místě. Podle nejnovějších dat agentury Median by tak v půlce prosince neprošel do druhého kola.

Babiš by podle průzkumu získal 24,5 procenta hlasů, což je jeho nejnižší zisk v libovolném průzkumu od půlky října, respektive od chvíle, kdy oficiálně oznámil kandidaturu a stal se formálně prezidentským kandidátem. Od tohoto data totiž oproti dřívějšku ve všech výzkumech posílil a pravidelně končil na prvním nebo nejhůře na druhém místě.

V nejnovějším šetřením Medianu by jej ale přeskočili oba jeho hlavní vyzývatelé. Petra Pavla by volilo v prvním kole 28 procent lidí, Nerudová by s ním v zásadě remizovala se ziskem 27,5 procenta.

Jde o vysněný scénář voličů stran a hnutí vládní koalice: Babiš poražen, rozhoduje se mezi bývalým náčelníkem generálního štábu a exrektorkou Mendelovy univerzity v Brně.

Existuje ale několik faktorů, proč Babišovy akcie ve skutečnosti nemusí být tak špatné, jak nejnovější model ukázal.

První náznak propadu

Důvodem číslo jedna je fakt, že