Punčák: co nás bavilo v roce 2022? Chudáci boháči, Harry Styles i popová renesance

Nová hudba, záplava filmů, seriálů i knih. Rok 2022 vyprávěl spoustu příběhů a my jsme je hltali. A protože žebříčků je kolem konce roku všude plno, rozhodla jsem se nedělat žebříček, ale takový malý terénní průzkum toho, co zaujalo s končícím rokem vás – čtenáře Punčáku. Pojďme se inspirovat navzájem, společně si říct „jé, to mě taky moc bavilo“, nebo naopak objevit něco, co nás minulo a nemělo by.