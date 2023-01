Chcete v novém roce začít více číst? Začněte tímto textem

Do knižních výzev se každoročně zapojují miliony čtenářů po celém světě. Jejich fanoušci si na nich pochvalují, že jim pomáhají vybudovat silnější čtenářský návyk a najít motivaci častěji sáhnout po knize. Zároveň jsou však stále hlasitější i kritici: Opravdu se musíme o co nejlepší výkon snažit už úplně ve všem?

Psal se 31. prosinec 2020 a uživatelka jménem Tiana Tea právě na YouTube přidala nové video: „Zamkla jsem se v hotelovém pokoji, dokud nesplním svou Goodreads výzvu pro rok 2020.“ A název to byl více než výmluvný.

„Opět se zamykám do hotelového pokoje, dokud nesplním svou Goodreads výzvu. Z této místnosti neodejdu až do check outu, což znamená, že všechny knihy, které mi ještě zbyly do naplnění mého Goodreads cíle, musím přečíst do zítřejšího rána,“ promlouvá knižní youtuberka k divákům, sedíc na hotelové posteli.

Do splnění čtenářské výzvy Tianě chybělo šest titulů. V následujících deseti minutách videa ukazuje, jak cíl plní – ve zrychlené verzi poslouchá hned několik audioknih, čte Šarlatové písmeno, pije kávu i energetický nápoj, aby zůstala vzhůru dlouho do noci. Když ráno narychlo dočte poslední komiks, na Goodreads si odklikne padesátou knihu přečtenou v roce 2020 a z pokoje může odejít.

Knižní výzvy portálu Goodreads – webové služby, která čtenářům umožňuje vytvářet si vlastní čtenářský deník, psát recenze či sledovat, kolik toho čtou jejich známí – se každoročně účastní miliony lidí. Jen letos se do ní zapojilo přes 6,7 milionu uživatelů, kteří se v roce 2022 dohromady zavázali přečíst více než 331 milionů knih, což z ní pravděpodobně činí jednu z nejpopulárnějších čtenářských výzev na světě. Rozhodně však