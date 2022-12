Velká potíž Danuše Nerudové: jak bývalá rektorka (ne)řešila problémy s doktoráty

Prezidentská kandidátka Danuše Nerudová čelí v horké fázi kampaně otázkám na problémy s plagiáty na Mendelově univerzitě, kterou donedávna coby rektorka vedla. Opakuje, že záležitost řešila, a to bez prodlení. Deník N zmapoval, jak na Mendelově univerzitě probíhala spolupráce se zahraničními agenturami, které za úplatu některým studentům zprostředkovávaly studium, a jak se k těmto pochybnostem stavěla tehdejší rektorka Nerudová.

Dokumenty, které má redakce k dispozici, ukazují, že pochybnosti okolo kvality doktorského studia se na škole za jejího působení ve funkci rektorky neřešily tak důsledně jako za jejích nástupců –⁠ ukazují to alespoň zápisy z jednání rady pro vnitřní hodnocení, orgánu, který má rektor pro kontrolu kvality výuky. Sama Nerudová opakuje, že jednala ihned, jak se o věci dozvěděla.

Univerzita se nepotýká pouze s problémy ohledně několika opsaných prací, potíže sahají hlouběji, a to do samotné kvality a podstaty doktorského studia na Provozně ekonomické fakultě. Kromě tehdejšího děkana Pavla Žufana měla tuto fakultu hlídat také Nerudová jakožto rektorka a šéfka zmíněné rady pro vnitřní hodnocení.

Ve zkratce: fakulta, z níž Nerudová pochází a kde dodnes vede ústav účetnictví a daní, spolupracovala řadu let se dvěma agenturami, které zájemcům z Německa a Rakouska zprostředkovávají studium v zahraničí – například v Česku.

Jejich klientelou jsou především lidé, kteří si chtějí při práci doplnit vzdělání, ale hlavně doktorský titul, který je v obou zemích vstupenkou do vyšších pater.

To by samo o sobě nebylo nic špatného. Práce agentur ale nese znaky byznysu s tituly. Rakouská agentura Institut für Management a německá Scentia si za zprostředkování studia účtovaly od zájemců 25 tisíc eur. Za školné pro doktorské studium v cizím jazyce ale Mendelova univerzita inkasovala pět tisíc eur. Kam proudil zbytek peněz, není jasné. Škola tvrdí, že víc než stanovený poplatek za studium si nebrala a že spolupráci s agenturami ukončila.

Nárůst studentů z Rakouska a Německa

Doktorský program Economics and Management na Provozně ekonomické fakultě získal akreditaci v roce 2000, ze začátku se do něj zapisovaly pouze jednotky uchazečů. Změna nastala o devět let později – ve chvíli, kdy