Válka s největší pravděpodobností potrvá ještě dlouho a Ukrajina potřebuje víc než jen šrot ze dvorků evropských armád, upozorňuje expert na východní Evropu a obrannou politiku Gustav Gressel z European Council on Foreign Relations. Jako řešení navrhuje nový bezpečnostní pakt mezi Bruselem a Kyjevem, výměnu sovětské techniky i doplnění evropských zásob. „To, že teď velká část výroby půjde na Ukrajinu, je logické. Jakmile to ale bude možné, můžeme začít plnit vlastní sklady, zoufale to totiž potřebujeme. Rusy neodradíme armádami, které mají zásobu munice na čtyři dny,“ vysvětluje.

Co přebývá, pošleme Ukrajině. Pro vítězství v dlouhé válce to ale nestačí, varuje rakouský expert

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Proč EU nedokáže lépe naslouchat potřebám ukrajinské armády.

Jak by mohl vypadat bezpečnostní pakt mezi Bruselem a Kyjevem.

Jaké slabiny evropského obranného průmyslu válka odkryla.

Jak velký problém v ukrajinském boji proti Rusku představuje zastaralá sovětská technika a na kolik by vyšla její výměna.

I proč Západ přichází podle experta s polovičatými řešeními, která pro vítězství v dlouhé válce nestačí.

Na podzim jste s kolegy z European Council on Foreign Affairs napsali politický brief Survive and thrive: A European plan to support Ukraine in the long war against Russia (do češtiny lze přeložit jako Přežít a prosperovat: Evropský plán na podporu Ukrajiny v dlouhé válce proti Rusku, pozn. red.), který je prakticky jakousi dlouhodobou vizí pro podporu Ukrajiny. Chyběl vám ve veřejné debatě právě tento úhel dlouhodobosti?

V podstatě jsme chtěli Evropany upozornit na to, že diskuse o diplomatické, vojenské a finanční podpoře Ukrajině není u konce. Tahle válka totiž s největší pravděpodobností neskončí dohodou o míru a vzájemným porozuměním. Nedokážeme samozřejmě předvídat, jak a kdy konflikt skončí, i po něm ale napětí v regionu zřejmě přetrvá. I kdyby Ukrajina osvobodila každý centimetr svého území, Rusko bude nadále jejím sousedem a zůstane jejím nepřítelem. Jde bezesporu o dlouhodobou záležitost.

Některé evropské země stále opakují argument, že za pár měsíců bude po všem. Jenže to slýcháme od března a evidentně to není pravda. Chtěli jsme se proto s kolegy zamyslet nad strukturálními cestami, jak Ukrajinu podpořit, aby se dokázala udržet nad vodou dlouhodobě, a to ekonomicky, vojensky i diplomaticky.

Jelikož jsme ale brief napsali asi během dvou týdnů, jde především o nástin témat, která jsme do debaty chtěli vnést.

Vy se v něm zaměřujete především na vojenské a bezpečnostní aspekty podpory Ukrajině. Navrhujete mimo jiné, aby Evropská unie s Ukrajinou vytvořily nový bezpečnostní pakt. Jak by takové strategické partnerství mělo vypadat?

Vychází to z nápadu, který jsme už v roce 2018 představili s Nicem Pupescem jako bezpečnostní pakt pro východní partnerství. Evropanům jsme tím v podstatě chtěli připomenout, že pokud se ve svém regionu chtějí stát strategickým hráčem, musejí být schopni podporovat země, které se EU chtějí přiblížit. V té době šlo hlavně o Ukrajinu, Gruzii a Moldavsko.

Došli jsme k tomu poté, co Spojené státy ještě pod vedením Donalda Trumpa dodaly Ukrajině po bouřlivých debatách určité vojenské zásoby. Ze strany USA to bylo poprvé, kdy nešlo pouze o finanční pomoc – do Kyjeva zamířilo několik desítek přenosných protitankových raketových kompletů Javelin. Z dnešního pohledu jde o směšné číslo, tehdy ale zejména Německo a pár dalších západních zemí tvrdily, že tím Trump prakticky zapříčiní třetí světovou válku, protože Rusko rozzuří. Naším protiargumentem bylo, že Moskva je agresivní, chce Ukrajinu zpět a nebojí se k tomu použít vojenskou sílu. A pokud jako Evropané tuto realitu nevezmeme v úvahu, zůstaneme irelevantní.

Prosazovali jsme proto myšlenku, že s nějakou strukturální podporou Ukrajiny musíme přijít sami. A když začneme užší spoluprací na úrovni zpravodajců či kybernetické bezpečnosti, postupně se možná propracujeme až k průmyslové spolupráci v oblasti obrany.

Válka na Ukrajině nyní trvá už kolik měsíců a je víc než zřejmé, že jsme