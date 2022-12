„Nikdo neví, co s mojí zemí bude. O život už se ale nebojím,“ říká Bělorus, který z Polska pomáhá Ukrajině

„Nikdo neví, co s Běloruskem bude – ani lidé, kteří tam stále žijí. Jediný rozdíl je, že oni se na rozdíl ode mě stále bojí o svůj život,“ říká mi 24letý Miša, když si během jednoho zimního podvečera voláme mezi Prahou a Varšavou.

I já jsem se poprvé s mladým Bělorusem potkala v Polsku. Psal se 2. březen, válka na Ukrajině trvala teprve necelý týden a s kolegou jsme se vydali na reportážní cestu do polské Přemyšle. Tamní nádraží se stalo mostem do války i do bezpečí – a do velké míry také centrem pomoci těm, kdo ji nejvíc potřebovali.

Uprostřed nádražní budovy je plno a z davu vyčnívají jen lidé s reflexními vestami – dobrovolníci, které je jednoduché najít. Mezi nimi stojí i Miša – vysoký muž s červenou čepicí, zabalený do zeleno-červené šály a s nápisem „tlumočník“ na zadní straně vesty.

Z Běloruska odešel po masových protestech proti Lukašenkovi v roce 2020. „Polsko mě přijalo, začal jsem se učit jazyk a studovat na univerzitě,“ vypráví na jaře na nádraží, kam přijel z Olštýna na severu Polska.

„Chci pomoct lidem, co jsou tady. Nedokážu sedět doma se založenýma rukama. Neodpustil bych si to,“ vysvětluje a krátce nato už ukazuje na různé sekce, které v hale vznikly – tady je zdravotní středisko, tady se čeká, nahoře v patře se spí. „Včera jsem si podložil hlavu plenkami, spal jsem v místnosti pro dobrovolníky,“ doplňuje.

Do blízkosti ukrajinsko-polské hranice se vydal vlastně náhodou. Kamarádka sdílela na Instagramu výzvu, že se každá pomocná ruka hodí, a Miša vyrazil. Na místě se setkal také asi s dvacítkou dobrovolníků ze svého rodného Běloruska. S mnohými z nich se spřátelil a zůstává v kontaktu dodnes.

„Vždycky jsme se potkávali na schodech před nádražím, abychom se společně najedli a popovídali si o tom, jaký náš den byl,“ vypráví dnes při vzpomínce na Přemyšl.

Z Polska na Ukrajinu

Po pár březnových dnech se nádraží trochu vyprázdní a Miša se rozhodne popojet o několik desítek kilometrů dál. Protože stále zůstáváme v kontaktu, už 9. března si píšeme o tom, jaká je situace v Polsku, a já Mišovi mezi řečí sděluji, že jedu na Ukrajinu. Po chvilce se v mobilu objeví odpověď: „Jsem ve Lvově.“

A tak už za pár hodin ve lvovském parku před Prašnou věží potkávám známou tvář. V útrobách budovy stovky dobrovolníků denně pletou maskovací sítě pro armádu. A pomáhá i on.

„Chtěl jsem ukrajinské armádě pomoct víc než jen penězi. Nechci ale jít do války, tak dělám, co můžu,“ vysvětluje, zatímco sedí na zemi jednoho z pater věže a do sítě zaplétá kusy látky. Do Lvova tehdy přijel za kamarádem, aniž by tušil, co bude dál.

Říká, že stejně jako on chtěla z Běloruska odejít i jeho rodina – možností je ale i kvůli omezení dopravy a víz málo. Když navíc diktátor Lukašenko poskytl Rusku k invazi své území a letecké základny, situace pro prchající Bělorusy se ještě více zkomplikovala. O zastavení vydávání víz běloruským občanům – s výjimkou humanitárních případů a studentů se stipendii – koneckonců rozhodla i česká vláda.

„S mámou jsme se měli konečně potkat v létě; chtěli jsme se sejít tady na Ukrajině, ale nejsem si jistý, jak to bude,“ konstatuje v březnu posmutněle Miša a odhodlaně dodává: „Určitě se ale potkáme. Až Ukrajina vyhraje.“ S rodinou se neviděl od 9. listopadu 2020 dodnes.

Z Olštýna do Varšavy

Válka pokračovala navzdory všemu, ale studenti, kteří pomáhali ukrajinskému vzdoru a uprchlíkům, se museli vrátit do školy – a stejně na tom byl i Miša. Když s pomocí potřebným přestal, utrpělo ale i jeho duševní zdraví.

„Pořád jsem si jen četl zprávy a nebyl jsem schopný cokoliv dělat. Všichni moji kamarádi byli na Ukrajině nebo v Bělorusku a já tam byl v myšlenkách s nimi,“ popisuje několik měsíců stresu a potlačených emocí, které mu dnes splývají do jednoho zamlženého období protkaného depresí a pocity zmaru.

„Byl jsem doma, kouřil trávu a nic dál. Utíkal jsem jen od problémů, které jsem měl,“ doplňuje. V Olštýně si najednou připadal sám – přátelé z Ukrajiny a Běloruska byli daleko, a i když se do školy v Polsku vrátit chtěl, studia nakonec opustil. „Chtěl jsem strašně zase pomáhat, vrátit se, ale taky jsem chtěl dokončit školu, protože to je něco, co dělám pro svou budoucnost. V mojí hlavě vznikl velký rozpor,“ vzpomíná.

Z těžkého období mu nakonec pomohl až psycholog. „Pomohlo mi to upřít pozornost konečně jinam než k válce. Od té doby mi je líp a mé duševní zdraví se výrazně zlepšilo,“ doplňuje Miša. Když už ho navíc na severu Polska nedržela škola, odstěhoval se do Varšavy.

„Teď pomáhám s posíláním generátorů a kamen do ukrajinských regionů, kde lidé žijí bez elektřiny a přívodu tepla,“ popisuje mladý muž. Kromě toho v posledních týdnech taky občas vydává pomoc ukrajinským uprchlíkům v centru Varšavy.

Válka a já

Jak se jeho vnímání války za posledních deset měsíců změnilo? „Asi nijak. Pořád podporuju Ukrajinu, pořád věřím, že vyhraje,“ vysvětluje.

Rozčiluje ho ale diskriminace Bělorusů – omezené vydávání víz, ale i zákaz vstupu do některých podniků nebo nadávky na jejich adresu. Ze země sice sám odešel, jeho rodina i přátelé v Bělorusku ale zůstali a on je s nimi v úzkém kontaktu. „Je složité mluvit s nimi o situaci v Bělorusku. Jsou nešťastní, že s tím nedokážou nic dělat,“ popisuje společné hovory.

„Některé zdroje tvrdí, že Bělorusko se připravuje na válku a Lukašenko Putina vojensky podpoří. Nevím, co si o tom myslet. Ještě před válkou nikdo nevěřil, že válka začne, a přesto se to stalo. Teď nikdo nevěří, že Bělorusko podpoří Rusko, ale kdo ví, co se může stát,“ vysvětluje.

Ruský prezident s tím běloruským nedávno jednal po dlouhé odmlce v Minsku. Podle tajemníka ukrajinské bezpečnostní rady Olexije Danilova se Putin pokoušel Lukašenka přimět, aby se připojil k jeho válečnému tažení. Kreml to popírá. Bělorusko sice opakovaně tvrdí, že nemá v plánu vyslat ke svému jižnímu sousedovi vojenské jednotky, Ukrajina je ale obezřetná. Ukrajinský prezident Zelenskyj opakovaně zdůraznil, že ochrana hranic jak s Ruskem, tak s Běloruskem je nadále prioritou.

Když se Miši ptám na ideální vývoj situace, nad odpovědí dlouho nepřemýšlí: „Chci, aby Ukrajina válku vyhrála, Putin zmizel a s ním šel i Lukašenko. Bělorusko pak snad bude mít demokratického prezidenta nebo prezidentku, osvobodí politické vězně a lidé jako já se budou moct do země vrátit.“

Za hlavní důvod neúspěchu demonstrací a snah o změnu v roce 2020 totiž považuje právě ruskou podporu Lukašenkovi. „Kdyby Rusko nepomohlo, bylo by to všechno jiné. Chtěl bych demokratickou vládu a taky demokratickou společnost,“ říká odhodlaně.

Co bude s Běloruskem i s ním samotným dál, je zatím nejisté. Jak sám kdysi řekl, v dnešní době je lepší plány nemít – všechno je stejně nakonec jinak. „Teď si hledám další práci jako dobrovolník. Koukám se na programy v západní Evropě. Upřímně bych chtěl něco klidného – bez války, bolesti a násilí,“ uzavírá 24letý Miša.

Miša odešel z Běloruska po masivních protestech v roce 2020. Od té doby se do země nevrátil.

Nový domov našel v Polsku, kde začal studovat.

Když začala ruská invaze na Ukrajinu, ihned chtěl začít pomáhat prchajícím Ukrajincům. Sám moc dobře znal, jak je těžké odejít z rodné země do neznáma.

Po týdnech dobrovolničení se ale musel vrátit do školy. Přišly deprese a pocit zmaru.

Studia nakonec přerušil, pomáhá ale dál.

Denní přehledy aktuálních informací, výběr nejzajímavějších článků nebo celé články z vybraných témat. Aby vám nic důležitého neuteklo, odebírejte newslettery Deníku N přímo do vašeho e-mailu. Odběr si jednoduše nastavíte ve vašem uživatelském účtu.