Svlékáme buňky donaha, říká imunolog Šimíček. Vyvíjí buněčnou terapii proti rakovině

„Při práci na statku mě napadají věci, které by mě v laboratoři nebo v kanceláři nenapadly. Ve venkovském prostředí, zvlášť když jsem v montérkách, se chovám jinak než v práci. A občas mluvím jak traktorista,“ směje se Michal Šimíček. Svůj čas rozděluje mezi laboratoř, rodinu a farmu, kterou zdědil po předcích. S manželkou se rozhodli v tradici pokračovat.

„Navíc jsem teď začal vařit pivo,“ pochlubí se. „Neskutečně mě to vtáhlo.“ Do svého životopisu, který zdobí studijní pobyty a stáže v britské Cambridgi i v belgické Lovani, si tak nově připsal také rekvalifikační kurz na sládka.

„Vařit pivo je taky věda. Velká věda! A můj malý pivovárek je další laboratoř,“ říká. Jeho vánoční speciál právě dozrává.

Seriál: Cesta tam a zase zpátky

Universitas ve spolupráci s Deníkem N přináší příběhy špičkových vědkyň a vědců, kteří sbírali zkušenosti z univerzit a institucí po celém světě a pak se vrátili zpátky do Česka. Jak se bádá a vyučuje za hranicemi? Co je přimělo k návratu domů? A co tu dělají po zahraniční zkušenosti jinak?