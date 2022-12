Přejeme vám co nejvíc dobrých zpráv v novém roce

Rok 2022 nám s nečekanou naléhavostí zdůraznil, co je skutečně důležité. Ukázal nám hodnotu prostého života, nejhlubší lásky, obyčejné lidské blízkosti, odvahy, statečnosti, obětavosti i nezištné pomoci. Válka ničí vše, co jí přijde do cesty, ale o to víc na jejím pozadí svítí každý, byť sebemenší závan dobra. Na odporné, kruté zlo je lidskost nejsmysluplnější odpovědí.

Přestože leckdy propadáme skepsi a beznaději ze světa, ve kterém je nám dáno žít, právě v těžkém roce 2022 můžeme najít nečekané povzbuzení v tom, kolik dobrého lze najít v lidech kolem nás.

Zdejší hlasitá nespokojená menšina nechce, abychom pomáhali lidem v ohrožení života utíkajícím před válkou, jejichž příbuzní mezitím i za nás v té válce riskují své životy. Naprostá většina si však naštěstí uvědomuje, že viníkem je jen ruský diktátor posedlý mocí a strachem, že o ni přijde. Po letošku tak máme k dispozici mnoho důkazů, že lidé této země v sobě, když jde do tuhého, dokážou objevit pozoruhodné vlastnosti.

Je zarážející, jak málo na tom stavíme. Jak málo pečujeme o to, co dokážeme společně. Naši sílu, pohotovost a schopnost improvizace mnohem častěji ve veřejném prostoru necháváme přebít ustrašeností a nejistotou. Úplně zbytečně.

Rok 2022 přitom přinesl obrovskou inspiraci pro celý svět. Ukrajinci umírají, přicházejí o přátele, domovy, dřívější sny i památeční místa, přesto však neztrácejí víru, rozhodnost a odhodlání, nepoddávají se, jsou připraveni vydržet a překonat cokoliv. Jsou příkladem pro nás pro všechny.

Jen díky tomu v sobě okolní svět, zvyklý na pohodlí, dokázal najít velkou sílu – pomáhá vojensky, zpravodajsky, politicky, ekonomicky, charitativně i čistě lidsky. A víceméně jednotně. Není to pozoruhodné? Ukrajinci nás všechny dokázali strhnout a my jsme se ve sporu, který je jako jeden z mála pozoruhodně černobílý, dokázali včas postavit na správnou stranu. Česká republika je mezi prvními a mezi hlavními. Máme na co být hrdí.

To všechno jsou dobré zprávy o nás samých. Můžeme z nich čerpat velké povzbuzení do budoucna, pokud si toho budeme vědomi a pokud se v tom rozhodneme pokračovat. Měli bychom. Po letech v zakletí sebestředných, zakomplexovaných egoistů, pro něž byla důležitější moc než služba veřejnosti, která je volila, máme šanci osvobodit se k nalezení sebe sama.

Tak jako Ukrajinci dokázali zastavit tmu a začali ji postupně vyhánět ze své země, i my bychom se mohli pokusit konečně soustředit na to lepší v nás. Nechat ho zaznít, nasvítit ho světlem reflektorů, vyzdvihnout jako příklad pro ostatní, dát se jím strhnout pro další pozitivní věci, které nás společně mohou potkat. Najít v tom smysl, radost a naplnění. Ostatně právě takové je poselství Vánoc i zimního slunovratu, chvíle, kdy po dlouhém stmívání začíná být vidět slabé mihotání světla na konci tunelu.

V potemnělém světle světa bych vám o to více chtěl poděkovat za vše dobré, které je o to cennější, čím méně je samozřejmé.

Moc si vážíme toho, že jste s námi a že máte chuť rozumět lépe světu. Jsme vděční, že k tomu můžeme svou troškou přispívat. Se stále větší nadějí, že Deník N bude díky vaší podpoře pevně stát na vlastních nohou.

Zároveň bych chtěl poděkovat všem svým kolegyním a kolegům za to, kolik jsou pro to ochotni riskovat a obětovat. Letos je potkaly další nové velké zkoušky a jsem přesvědčený, že v nich obstáli na výbornou. Je pro mě ctí, že při tom mohu stát po jejich boku.

Přeji vám jménem celé redakce Deníku N klidné svátky a do nového roku co nejvíc dobrých zpráv. Optimista ve mně v ně nepřestává věřit.

P. S. Důležité je zachovat si při tom všem aspoň zbytky příčetnosti. Někdy to ovšem dá práci.