Zmrtvýchvstání Trautenberga, mor laskavosti a Krakonošova a jiná tajemství klasické české televizní pohádky

V neděli večer Česká televize odpremiérovala původní českou televizní pohádku Krakonošovo tajemství. Proč české (nejen televizní) pohádky vypadají, jako by byly natočené v časech Boženy Němcové?

Žánr české televizní pohádky má lehce bizarní historii i současnost. Vzpomeňme sedmdesátkové a osmdesátkové studiové pohádky s papundeklovými kulisami i deklamováním herců vykukujících zpoza kašírovaných křovíček a mezi naaranžovanými větvemi sugerujícími kmeny stromů.

Dnes už jsou televizní pohádky barevné a o něco málo výpravnější, ale na jejich příběhové černobílosti a dojmu, že jsou si všechny podobné jako vejce vejci, jim to moc neubírá. Je pak logické, že si diváci dokážou často jen těžko vybavit, jaké byly televizní pohádky posledních let – a to i přesto, že většina z nich je obvykle během nadcházejících svátků reprízována.

V těchto pohádkách jako by se zastavil čas. Soudě dle kostýmů či dekorací a bukolických skanzenovitých chaloupek ulpěl kdesi v době českého