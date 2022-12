Na emoce dobrý, ale mě to nebaví. Nerozhodnutí voliči hodnotí, jak Pavel, Nerudová a Babiš loví hlasy

Jeden se přiklonil k Danuši Nerudové, další by k volbám nakonec nemusel jít vůbec, třetí respondentku mile překvapil nový kandidát, kterého do klání o Hrad vrátil soud, svého favorita už ale našla v Petru Pavlovi. Přinášíme druhý díl série textů o šestici voličů, jejichž cestu od nerozhodnosti k hlasovacím urnám Deník N sleduje. Čeho si v kampaních všímají, co jim utkvělo v paměti nejvíc a kvůli čemu hradní uchazeči přicházejí o jejich sympatie?

„Zatím je to strašná nuda,“ hodnotí prezidentskou kampaň Libor Vavřík, jeden z šestice nerozhodnutých voličů, se kterými Deník N tráví poslední týdny do lednových voleb.

Když jsme se se sociálním pracovníkem v listopadu poprvé potkali v jedné z pražských kaváren, rozhodoval se mezi dvěma jmény – Danuší Nerudovou, která mu však nepřišla autentická, a Petrem Pavlem, jehož kampaň postavená na sloganu „řád a klid“ zase Libora spíše zneklidňovala.

Tehdy předpovídal, že v jeho dalším rozhodování nepůjde ani tak o to, jak se zachová bývalý armádní generál, jako spíš o to, zda jej bývalá rektorka brněnské Mendelovy univerzity nezklame.

Situace se nakonec vyvinula naopak: Libor se aktuálně přiklání k Nerudové, přičemž důvodem je Pavlovo chování z poslední doby.

„Přišlo mi, že přitvrdil v útocích na Danuši Nerudovou, a to od chvíle, kdy se na něj dotáhla v preferencích. Je agresivnější a myslím, že po Vánocích bude ještě víc,“ popisuje své dojmy čtyřicátník z Prahy.

Konkrétně mu vadily zmínky o roli Nerudové v kauze takzvaných rychlotitulů na brněnské univerzitě nebo ty o jejím manželovi, právníku Robertu Nerudovi. Pavlovy výroky o tom, že by s podporou Nerudové ve druhém kole proti Andreji Babišovi váhal –⁠ ačkoli je generál ve výslužbě později mírnil –, vnímá Libor jako snahu o mobilizaci části voličů.

Na něj ale takový krok funguje spíš opačně. „Takový kandidát se pro mě paradoxně stává čím dál hůř volitelný,“ říká.

„Zhrubnutí“ Pavlovy kampaně by podle Libora mohlo zapříčinit dokonce i to, že by jej v případě postupu do druhého kola nevolil: „Může se stát, že kdyby se do druhého kola dostal s Andrejem Babišem, vůbec bych nevolil.“

Mírné přiblížení k jediné kandidátce na Hrad v něm ale žádné velké nadšení nebudí. Ohledně Nerudové a její kampaně zůstává rezervovaný.

„Je to hodně o emocích. Nechápu, proč je tak populární, já takovou vášeň rozhodně nesdílím, i když jsem se k ní trošku přiklonil. Nebude to případně volba srdcem. Má zapálené fanoušky trochu jako