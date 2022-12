Pointa N: Americké Patrioty pro ukrajinské patrioty a druhé kolo poprvé bez Babiše

I do nejkratšího dne v roce se vešla spousta událostí. Ta nejdůležitější se odehrává v USA, kam zamířil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyšel také první předvolební průzkum, podle kterého by se Andrej Babiš nedostal do druhého kola prezidentské volby.

Hlavní události dne vybral a okomentoval Jan Moláček.

Návštěva, která může vejít do historie

Možná právě ve chvíli, kdy čtete dnešní Pointu N, přijímá ve Washingtonu americký prezident Joe Biden Volodymyra Zelenského. Návštěva ukrajinského prezidenta v USA byla zprávou dne ještě dřív, než začala.

Není divu. Těžko si představit symbolikou nabitější krok než cestu z rozbahněných zákopů v Bachmutu, kde Zelenskyj ještě před pár hodinami vyznamenával ukrajinské vojáky, do Bílého domu a Kongresu. A navíc den poté, co se Vladimir Putin musel spokojit s návštěvou Minsku, protože není mnoho jiných metropolí, kde by byl vítaným hostem.

Ukrajinský prezident opouští svou zemi poprvé od chvíle, kdy na ni Rusko zaútočilo. Do Ameriky míří v době, kdy Moskva a její spojenci na Západě, včetně USA, usilují o zastavení dodávek zbraní a další pomoci Ukrajině. Pro Putina by to byl vytoužený vánoční dárek.

Bidenova administrativa ale chce Ukrajině nadělovat. Podle amerických médií se Washington chystá oznámit další balík vojenské pomoci v hodnotě dvou miliard dolarů. Má zahrnovat i protiraketový systém Patriot, který podstatně zvýší ukrajinské možnosti bránit se ruským útokům na města a civilní cíle.

Jak připomíná web televize CNN, Zelenského návštěva v lecčems připomíná cestu Winstona Churchilla do Spojených států těsně před Vánoci roku 1941. Britský premiér přesvědčil tehdejšího amerického prezidenta Roosevelta, že Spojené státy se nemohou vyhnout zapojení do války proti nacistickému Německu a jeho spojencům. Zbytek je historie – porážka jedné z totalit minulého století a dlouhé dekády hospodářského i mocenského vzestupu Západu.

Zelenskyj stojí před historickým úkolem – přimět Ameriku, aby definitivně poslala do zapomnění ostudné koketování s autoritářstvím v osobě Donalda Trumpa a rozpomenula se na svou úlohu lídra Západu a klíčového obránce západních hodnot.

Pokud uspěje, pak nejen přiblíží vítězství své země nad agresorem, ale může také resuscitovat Západ ochromený pochybováním o vlastním potenciálu a nacionalistickými resentimenty.

Babiš nemá druhé kolo jisté

Předvolební průzkumy přinášejí jednu zajímavou zprávu za druhou a mnohá „poprvé“. Výjimkou není ani nejnovější sonda agentury Median, která vynesla do čela žebříčku Danuši Nerudovou a Petra Pavla.

Je tak prvním průzkumem, podle nějž by se do druhého kola prezidentského klání nedostal Andrej Babiš.

To stojí za pozornost