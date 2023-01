Hodně dětí už si zvyklo. Pak zazněla siréna a rozklepaly se, že Putin napadl Prahu, líčí dobrovolníci

Improvizované adaptační centrum pro děti ukrajinských uprchlíků na pražském Chodově končí. Loni v květnu se skupina nadšenců rozhodla pomáhat, do pár týdnů tady denně měli přes 140 svěřenců. Deník N se do centra pravidelně vracel. Pod jednou střechou se odehrálo tolik příběhů, že by to vydalo na několik románů. „Především jsou to ale lidi. Nepotřebují neustále náš soucit,“ říká vedoucí centra Petr Pijáček.