Spočítejte to ve volbách každému politikovi, který bude chtít zase zapnout ruský plyn, říká britský analytik

Evropská reakce na ruskou invazi byla dostatečně rychlá, sankce vůči Rusku fungují vcelku dobře a rozpočet Kremlu krvácí. Západní svět ale podle Toma Keatinga nesmí ve svém úsilí polevit a kroky vůči Moskvě musí lépe koordinovat. Rusko totiž na budování svého vlivu v Evropě mělo třicet let. „Bojím se, že většina oligarchů dostane svůj majetek zpět. Rusko ale způsobilo Ukrajině škody za stovky miliard dolarů a to by mělo zaplatit,“ říká šéf Centra pro finanční kriminalitu a bezpečnostní studia v prestižním britském think tanku RUSI.