Máme tu lidi, kteří umí jazyky a znají Brusel. Stát jim ale nemá co nabídnout, říká šéfka „centrálního mozku předsednictví“

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Co bylo na předsednictví nejtěžší a co se povedlo?

Jak se organizoval summit na Pražském hradě a proč se s rozhodováním čekalo na poslední chvíli?

Co předsednictví může do budoucna Česku přinést?

Proč byla nejvíc kritizovaná komunikace?

Jste ředitelkou odboru pro předsednictví na Úřadu vlády. Co to znamená, co vlastně všechno děláte?

Je to hodně věcí v jednom, my jsme tomu říkali „centrální mozek předsednictví“. Ten odbor začal fungovat už dlouho před předsednictvím a připravoval ho po obsahové, komunikační, kulturní a logisticko-organizační stránce. Zastřešil přípravy akcí v Praze i to, jak na předsednictví vypadaly politické obsahové priority vlády.

Na začátku předsednictví jste řekla, že bude úspěšné, když nám během té doby „nepadne vláda, podaří se nám uzavřít nějaký počet legislativních aktů, vše proběhne tak nějak normálně a nebude kolem toho žádný skandál“. Vláda nepadla, podařilo se uzavřít velký počet dohod a skandál nebyl. Podle tohoto vašeho klíče tedy předsednictví úspěšné bylo, jak moc?

Bylo úspěšnější, než si mnozí mysleli, třeba z hlediska uzavření jednotlivých legislativních složek. Třeba část balíčku Fit for 55 náš bruselský tým vyjednával do poslední chvíle a poslední velké dohody se podařily až těsně před Vánoci.

Byli jste tím překvapeni i vy na Úřadu vlády, nebo jste to čekali?

Byli jsme příjemně překvapeni, ale je potřeba říct, že