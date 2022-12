Vývoj bojů (299. den): Po moderních tancích dostali helmy z roku 1941. Jak válka semlela elitní ruskou brigádu

Osud elitní ruské 200. samostatné motostřelecké brigády na Ukrajině, která už dnes prakticky neexistuje.

Kým nahrazovali elitní vojáky a jakou výzbroj dostávali mobilizovaní členové jednotek.

Co zaznělo na setkání Putina s Lukašenkem v Minsku.

Z Bachmutu přicházejí rozporuplné zprávy. Město nečekaně navštívil Volodymyr Zelenskyj.

Graf dne naznačuje, že Putinova propaganda narazila na své limity.

Videa dne ukazují ukrajinské ztráty, přišli o vrtulník a tank.

Přinášíme komentářové shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z pondělí 11. prosince. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

200. samostatná motostřelecká brigáda byla jednou z nejlepších brigád, které měla ruská armáda před válkou k dispozici. Sídlila za polárním kruhem ve městě Pečenga.

Právě tato jednotka v roce 2017 jako první obdržela moderní ruské tanky T-80BVM přímo z výrobní linky. Tvořili ji vycvičení a dobře vybavení vojáci, kteří měli zkušenosti z války v Sýrii a také tajně bojovali na Donbasu v roce 2014.

O ztrátách, které utrpěli na Ukrajině, se psalo již dříve. Americký deník Washington Post nyní popsal osud této jednotky od invaze 24. února až do současnosti. Vycházel z oficiálních dokumentů jednotky, telefonických rozhovorů s ruskými příslušníky 200. brigády nebo jejich rodinami. Mluvili také s ukrajinskými veliteli, kteří se s nimi setkali v boji, nebo s představiteli západních tajných služeb.

Jejich zjištění naznačují, že pokud jedna z elitních brigád utrpěla takové ztráty, ostatní ruské jednotky mohly utrpět ještě větší ztráty.

Co zažili na Ukrajině: Jak napsal deník Washington Post, vojáci z 200. samostatné motostřelecké brigády byli v lednu přivezeni vlakem ze severu do Kurska na cvičení. Pět dní před invazí byli posláni do Belgorodu.

Co se stane, nevěděli. Teprve ve tři hodiny ráno, 24. února, tedy krátce před začátkem invaze, se dozvěděli, že jedou na Ukrajinu. „Bude se střílet,“ zněl rozkaz.

Západní představitelé odhadují, že v té době bylo v jednotce 1400 až 1600 mužů. Jednotka měla k dispozici tanky a raketomety Grad. Jejím cílem byl Charkov, na který měla útočit ze severovýchodu.

Vojáci překročili hranici ráno, ale to, čemu čelili, je překvapilo. Jen do konce dne na ně několikrát zaútočili Ukrajinci, kteří oblast velmi dobře bránili. Zničili řadu tanků či gradů, které zůstaly poškozené nebo opuštěné na silnicích.

Jednotka zastavila svůj postup kousek od Charkova a zaujala