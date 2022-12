Studio N: Problém Danuše Nerudové

Mendelova univerzita pod vedením bývalé rektorky Danuše Nerudové nefungovala tak, jak by měla. Kontrola Národního akreditačního úřadu zjistila závažná pochybení – škola porušovala zákon, vládní nařízení i vlastní předpisy. Co přesně se na škole dělo? A jak moc jí to může uškodit v kampani? Hosty podcastu jsou redaktorka a redaktor Deníku N Adéla Karásková Skoupá a Prokop Vodrážka.