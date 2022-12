Odstavené reaktory, nedostatek opravářů. Proč Macron připravuje Francii na výpadky proudu a jak se v krizi ocitla

Zhruba stovka specializovaných svářečů se nedávno vydala na cestu ze Severní Ameriky přes Atlantický oceán do Francie. Přijeli na pomoc dalším asi 500 svářečům, inženýrům a odborníkům, kteří se snaží co nejrychleji opravit poškozené potrubí několika francouzských reaktorů. Nemají příliš mnoho času. Do Francie stejně jako do Česka dorazilo mrazivé počasí, během kterého spotřeba energie roste, a proto se odstavené reaktory musejí rozjet co nejrychleji. Z celkového počtu 56 reaktorů je jich aktuálně 16 mimo provoz – buď kvůli pravidelné údržbě, nebo právě kvůli korozi potrubí.