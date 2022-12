Jak Ukrajinci vybrali zatáčku smrti. Nejdetailnější zpráva o válce ukazuje, jak málo zbývalo k pohromě

Svět ještě doufal, že mír vydrží. Ukrajinci už ne.

Už týden vyklízeli munici z hlavních skladů do menších, nenápadných. Poslední tři dny své úsilí znásobili. Základny už opustily bojové letouny i systémy protivzdušné obrany, stály rozptýlené napříč zemí.

Deset bojových brigád, polovina ukrajinské manévrové armády, čekalo v opevněních v Donbasu. Vojáci vyhlíželi hlavní úder: tady na něj byli připraveni, tady by dával největší smysl.

V tu chvíli generální štáb ukrajinské armády pochopil, že uvázl v obřím klamu – a že ruské jednotky, soustředěné kolem jihoběloruského Homelu, nejsou lest určená k rozředění obrany Donbasu, ale jádro hlavního útoku. Úplně jinde, než ho Ukrajinci čekají.

Byl večer 23. února. Do začátku invaze zbývalo sedm hodin a ukrajinští velitelé zahájili pokus zachránit, co se dá.

Za oponu operační bezpečnosti

Dosud neznámé momenty týdnů před invazí i po jejím začátku popisuje analýza britského think tanku Royal United Services Institute (RUSI). Autory jsou dva vysocí ukrajinští důstojníci a dva britští experti. Svou práci důkladně konzultovali přímo na Ukrajině s vojáky a zpravodajci „na všech úrovních“.

Pracovali i s daty nejvyššího ukrajinského velení, která nemohli zveřejnit. Brali je ale v potaz, aby závěry a doporučení v analýze byly co nejpřesnější a aspekty bojů popsané co nejlépe. Co se dosud na bojištích nestihlo stát historií, o tom z dobrých důvodů nepíšou, popisují tak válku pouze do léta.

Za dvě staletí, před nimiž vítěz nad Napoleonem vévoda z Wellingtonu institut založil, se svět změnil k nepoznání. Lidé vynalezli zbraně zabíjející ve velkém a padla koloniální impéria, navyklá brát si bezohledně, co chtějí.

Až na jedno: to, jehož tanky 24. února vyrazily za obnovením slávy a moci.

Nestalo se to jen tak. Rusko si předtím v Gruzii i na Krymu otestovalo, že Západ místo konfrontace ustupuje. Ruské tajné služby, okolí diktátora Vladimira Putina a generalita na jaře 2021 rozmístily kolem Ukrajiny vojsko s trojím cílem: přimět Západ k tlaku na Kyjev, vybudovat zárodek invazní armády a vůbec vyzkoušet, jak západní státy zareagují.

Demokratický svět tehdy ruskou lest prohlédl a správně si spočítal, že armáda potřebná pro invazi by vypadala jinak. Ani média a sociální sítě tehdy Rusové nijak aktivně „netvarovali“. Kreml si ale ověřil cennou věc: že zvládne invazní sílu vytvořit rychleji, než by Západ uměl reagovat. To hodně ovlivnilo ruský úsudek.

Ruská příprava

V červenci 2021 rozšířila ruská kontrarozvědka FSB svou 5. správu na tzv. hlavní správu. Šlo v podstatě o politickou policii, která dostala úkol připravit podrobení Ukrajiny a umlčet v ní odpor. Rozvědčíci vypracovali analýzu klimatu v zemi a usoudili, že Ukrajinci nedůvěřují svým lídrům a jako národ prakticky nefungují. Stejný obraz tehdy načrtl i Putin v eseji, v němž popsal, jak mají Ukrajinci Rusy rádi, jen je odcizily chyby kyjevského režimu.

Úvaha náčelníka ruského generálního štábu Valerije Gerasimova byla, že ruská armáda dokáže zemi ovládnout tak rychle, že postaví Západ před hotovou věc.

Jenže kudy na to? Rozkládat dál ukrajinskou společnost, což chce čas, nebo oklamat Ukrajinu a zaútočit tam, kde to nečeká, což chce rychlost? V Kremlu vsadili na