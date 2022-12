Proč se na Vánoce chceme bát?

Co stojí za touhou nechat se děsit i v období všeobecného klidu a míru? Nová antologie britských hororových povídek Šťastné a hrůzostrašnější dává odpověď.

České Vánoce se tradičně nesou v duchu hřejivého sentimentu a roztomile naivních pohádek se šťastným koncem. Mrazení v zádech způsobuje snad jenom Štědrý večer z Erbenovy Kytice.

V této známé baladě vysekají dvě sestry o štědrovečerní půlnoci otvor do ledu, aby nahlédly do budoucnosti a na hladině vody spatřily tvář svých nastávajících. Jedné z nich se však místo ženicha vyjeví pohřební svíce a rakev. Proroctví je magickou mocí Štědrého dne naplněno – dívka do roka umírá.

Tajemný advent

Zmíněný příběh propojující pokojnou atmosféru Vánoc s jejich krajní mystikou je v Česku ojedinělý. Přitom je neurčité tajemno něčím, co k adventu odpradávna patří. Podobně zanedbatelné množství děsivých svátečních příběhů má ovšem i většina ostatních kultur.

Žánru strašidelných vánočních povídek pak jednoznačně vládne Velká Británie. Viktoriánské historky hemžící se věštbami a přízraky v mlze vřesovišť jsou součástí anglických vánočních tradic stejně jako zpěv koled nebo ponožky rozvěšené na krbové římse.

O trvající oblibě těchto příběhů v Británii svědčí stále nově vydávané povídkové antologie. Popularita duchařských historek dávno minulých Vánoc však postupně vzrůstá po celém světě.

Pro české čtenáře teď povídky staré Anglie vybral, přeložil a do dvou sbírek uspořádal Pavel Pecháček. Loňské Šťastné a hrůzostrašné a letošní Šťastné a hrůzostrašnější, které vyšly v Malvernu, se setkávají s příznivým ohlasem. Co ale za touhou děsit se i o svátcích klidu stojí?

Divoký hon

Úplné počátky strašidelných vánočních povídek sahají do pohanské Evropy, celá staletí před první oslavou Vánoc. Staří pohané uzavírali roční cyklus o zimním slunovratu. Dlouhé noci a mrazivý vzduch prostoupený očekáváním toho, co přinese nový rok, vábily k semknutí se u praskajícího ohně. Byl čas na hovory o nadpřirozených zážitcích.

Hranice mezi světem duchů a smrtelníků totiž měla být o slunovratu obzvláště tenká a lidé byli v tomto čase přesvědčeni o častých návštěvách zbloudilých duší. Největší obavy budilo setkání s Divokým