Vyčerpaný byl prý už Mojžíš. Co je syndrom vyhoření a jak se mu vyhnout

Únava z práce, pocity nedostatečnosti a neschopnosti plnit to, co se po nás žádá. Tento stav zřejmě zažila většina z nás. Co když ale přeroste ve vyčerpání, pocit odloučení nebo deprese? Řeč je o syndromu vyhoření. Popisujeme jeho projevy i to, jak se mu vyhnout.