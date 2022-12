Vychovává holčičku s Downovým syndromem, sama je na vozíku: Nezlobím se na její rodiče, ale na systém

Michaela Skokanová je kvůli dětské mozkové obrně na vozíku. Celý život je s ním srostlá a nikdy ji nenapadlo, že by to mělo být jinak. Takovému přístupu ji naučila její matka, která ji vychovávala přísně a trvala na tom, že Michaela zvládne všechno sama. Ta dnes podobný přístup sama uplatňuje na Editě, kterou si vzala do pěstounské péče. Vlastně si ji vybojovala před soudem. Michaele totiž sociální pracovníci nevěřili, že bude schopna se o dítě s Downovým syndromem sama postarat, a chtěli ho raději nechat v ústavní péči. Michaela Skokanová soud vyhrála a už dva roky je mámou.

Co se z rozhovoru mimo jiné dozvíte:

Proč jezdila Michaela Skokanová v pěti letech sama do lázní?

Čím ji zaujala sedmiletá holčička s Downovým syndromem?

Proč o ni musela bojovat soudně?

Kdy lidé říkají Michaele, že je na Editku zlá?

Co mají společného sex a Vánoce?

A proč se Michaela už nikdy nenechá potetovat?

Váš příběh, který mi vyprávěla naše společná kamarádka, mi připadá tak silný, že mám potřebu převyprávět ho jiným lidem. Jak to všechno začalo? A klidně můžete začít patnáctiletou holkou na vozíku s diagnózou dětská mozková obrna, která touží po dítěti.

Já jsem blázen, dítě bych měla klidně i ve dvanácti. Vždycky jsem si říkala, že to takhle mám právě kvůli vozíku. Ale nakonec jsem pochopila, že to takhle není. Mám zkrátka takovou povahu, samozřejmě mě ale moje zkušenosti a zážitky formovaly.

Říká se, že lidé, kteří pomáhají, to dělají i proto, že sami potřebují pomoci. Dnes si myslím, že to tak svým způsobem je. Kvůli své diagnóze jsem musela absolvovat několik ortopedických operací, na které navazovaly hospitalizace. Dříve to nebylo tak, že by rodiče byli s dětmi ve špitálech nebo v lázních. Já jsem třeba už v pěti letech do těch lázní jela sama.

Tomu se říká studený odchov.

Přesně, studený odchov. Moje maminka mi vždycky říkala: „Co tě nezabije, to tě posílí.“ Na jednu stranu je to pravda, na druhou si ale myslím, že některé věci nejsou úplně nutné. Ale zformovalo mě to. Mockrát jsem volala zdravotní sestru, a ona prostě nepřišla. Člověk se tím pádem počůral a ona mu pak vynadala.

Když jsem už byla trochu soběstačnější a trpělivější, snažila jsem se dětem v lázních, které byly mladší a byly na tom hůř než já, pomáhat. To, co jsem zažila a jak jsem se cítila, když mi v takových situacích nikdo nepomohl a nikdo tam nebyl, se ve mně nějak zhustilo a mám to dodnes. Když vidím někde nějaké bezpráví, nepravdu nebo křivdu, všechno se ve mně vaří. A především se mi to děje, když vidím bezmoc. Maminka mi vždycky říkala dvě věty, které jsem bytostně nesnášela. Ta první byla: „Hlavou zeď neprorazíš.“ Ta druhá pak: „Celý svět nezachráníš.“ Jako dítě jsem seděla a říkala si, ať už toho nechá. Dnes samozřejmě vím, že má pravdu a že člověk celý svět nezachrání. A už ty ambice ani nemám.

Takže tu patnáctiletou Míšu si asi mohu představovat jako velice urputnou a živelnou holku. Co tahle holka v tu chvíli už měla za sebou kromě toho, co jste zmínila?

Narodila jsem se asi o dva měsíce dřív. Nějakou dobu jsem byla v inkubátoru a lékaři mým rodičům říkali, že to bude dobré a že jsem jen opožděná a srovná se to.

Jenomže moje máma jako zdravotní sestra moc dobře viděla, že tohle není jenom opoždění. Na první pohled jí bylo jasné, že je něco prostě jinak, protože fyziologicky takhle novorozenec nevypadá. Začali si s tátou hledat informace. Nakonec jim doktor řekl, že jsem byla přidušená při porodu, a mám proto dětskou mozkovou obrnu: „To budete rádi, že vás vůbec pozná. Dejte ji do ústavu a nazdar.“

Musím říct, že rodiče tedy celkem poznávám. Nakonec jsem vystudovala vysokou školu, ale to