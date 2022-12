Přinášíme komentářové shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z neděle 18. prosince. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Rusové v Bachmutu stojí, na některých místech dokonce ustoupili. Zdá se, že situace v Bachmutu je po víkendu o něco příznivější, než byla v první polovině minulého týdne. Nejsou žádné zprávy o ruských úspěších. Právě naopak, několik zdrojů tvrdí, že Ukrajincům se podařilo na některých místech Rusy zatlačit zpět. Situace je však nepřehledná a v tuto chvíli není zcela jasné, kudy přesně vede linie dotyku.

A close-up map of the approximate situation around the city of Bakhmut.

There have been no confirmed changes to control since the last update. pic.twitter.com/YnAnz19FEj

— War Mapper (@War_Mapper) December 19, 2022