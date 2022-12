Vlastenci, kolaboranti, hrdinové i političtí ignoranti. Ukrajinci spojení neštěstím pod jednou střechou

V objektu je sedmaosmdesát dětí. Třiašedesát invalidů. A dvaatřicet zvířat. Většinou jde o psy a kočky.

Jsme v Dnipru. V jednom ze zařízení, kam se mohou uchýlit ti, kdo sem utíkají z obcí na nepříliš vzdálené frontě. Jmenuje se to tady Dobro na Amuru. A celkem zde žije 270 lidí, kteří se nikdy nechtěli na takovém místě potkat.

Kdysi tady vědci zkoumali horniny, nerosty, minerály. I teď tu sídlí vědci, spolu s horníky, účetními, učitelkami a automechaniky. Ukrajinští vlastenci i obdivovatelé Putina, ale i ti, kterým je jedno, kdo válku začal. Chtějí jediné: aby skončila. Nejsou to příběhy vždy hrdinské, ale mají jedno společné: střechu, pod kterou válka natlačila ukrajinské neštěstí.

Účetní Viktorija, matka Ludmila a kočky v péči Rusů

Jsem tu s maminkou. Jmenuji se Viktorija. Do války jsem pracovala jako účetní. Máma se jmenuje Ludmila.

Přijely jsme z Lysyčanska, z Luhanské oblasti. Evakuovaly jsme se 1. dubna. Jen my dvě. Jsme rodina, víc nás není. V květnu mámě bylo sedmdesát. Je hodně nemocná. Do Dnipra nás přivezli už večer a já věděla, že s ní nemůžu spát na ulici. Někdo nám poradil tady tohle Dobro na Amuru. A už jsme tu zůstaly.

V Lysyčansku máme velký dům. Žijeme tam samy dvě. Maminka už není soběstačná. Všechno je to od nervů. Vlastně je zhroucená. Nemůže ani vařit. Tady nás nejdřív ubytovali v té velké dolní místnosti, bylo tam strašně dětí a koček, i jeden pes. A máma to nezvládala. Tak nás po měsíci přesunuli sem. Bydlí tu s námi ještě jeden muž, ale to nám tak nevadí. Je to malá místnůstka, maximálně pro tři.

Nevím, jestli náš dům v Lysyčansku je celý. Nemáme spojení ani se sousedy, ani se známými, kteří tam zůstali. Lysyčansk už je Rusko. Nechaly jsme tam naše kočky. Snad je sousedi krmí. Jsme z toho úplně na nervy. Protože když jsme odjížděly, myslely jsme si, že to je maximálně na dva měsíce. Že je to střílení přestane bavit. Tak jsme jely jen s takovými taštičkami, jako na malý výlet. V teplákových soupravách.

A můžou za to obě strany. Jako vždycky. Nechtějí se dohodnout, kvůli nějakým principům. Válka už trvá od roku 2014. Dávno měli čas si to nějak rozdělit, uzavřít mír a nemučit civilisty.

U nás ve městě si mluvil každý, jak chtěl, rusky, ukrajinsky, nikomu to nevadilo. Rusové se s Ukrajinci nehádali. Takže nechápu, co se to s námi stalo. Já jsem se s ‚Ivany‘ kamarádila do války a budu i po ní. Moji ruští sousedé mi přece nic neudělali. Vždyť mi teď krmí kočky! Ale bojím se, aby někdo neřekl, že jsem vlastizrádkyně.

Oxana a Simon, který při náletu skáče na okno

Nebojte se, nekoušou. Tady je ještě jeden, vidíte, jak jsou roztomilí? Pohlaďte si je a oni vám dají pusinku. Aby vás nepodrápali! Ale to je z lásky! Tohle je Simon a tohle Karamelka.

Přijela jsem s dcerou Sašou a psy z Avdijivky 4. srpna. Dceři je třináct. Jen prosím vás zavřete dveře, ať ti psi nevyběhnou, děti je pak mučí. Jo, Oxana se jmenuju.

Jaká bojová plemena? Jsou to mazlíčci přítulní. Jenže