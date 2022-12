Konec chorvatské kuny: jak bude vypadat přechod na euro?

Chorvatsko se s úderem silvestrovské půlnoci přidá k devatenáctce zemí Evropské unie, ve kterých se už v rámci eurozóny platí společnou měnou (a dalším šesti, které euro také zavedly). Záhřeb si od změny slibuje větší finanční bezpečnost a zvýšení životního standardu občanů. Co to ale bude znamenat v praxi?

Chorvatsko 1. ledna – navíc zároveň se vstupem do Schengenského prostoru – přijme společnou unijní měnu euro. Jde o poslední dvě instance na cestě k plné unijní integraci. A ač se jihoevropská země přidala k Unii až téměř deset let po České republice, v tomto ohledu nás předstihla.

Od nového roku tak v unijní sedmadvacítce zbyde jen sedm zemí, které stále platí původními měnami. Další zemí, která přejde na euro, by mělo být Bulharsko, stane se tak pravděpodobně v roce 2024. K zavedení společné měny se dále zavázaly Česko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko. Výjimku si jako jediná země vyjednalo Dánsko, to si tak může ponechat svou korunu.

Chorvatsko – téměř deset let od vstupu do EU – k euru přistoupí postupně v několika krocích, aby byl přechod hladší. Například prvních 14 dní bude možné platit oběma měnami. Po zániku kuny však bude ještě několik let možné peníze směnit.

Zafixovaný kurz na výměnu kun je stanoven na 7,53450 chorvatských kun za jedno euro.

Zlepšení života Chorvatů i snadnější transakce

Od přechodu na euro si Chorvatsko slibuje získání větší finanční bezpečnosti a zlepšení životního standardu občanů. Rovněž bude profitovat z bližších finančních vazeb se zeměmi eurozóny a Evropskou centrální bankou, píšou Euronews. Dále změnu jistě přivítají i turisté z eurozóny a naopak Chorvaté cestující do ní, kterým odpadne dosavadní potřeba směny eur a kun.

Na konci listopadu také země přijala historicky první státní rozpočet v unijní měně.

„Přijetí eura posílí naši ekonomiku, bude kotvou stability, učiní nás to odolnějšími a chráněnějšími před externími otřesy a krizemi a přispěje to ke zlepšení investičního klimatu,“ obhajoval krok při oznámení rozpočtu chorvatský ministr financí Marko Primorac.

Nový rozpočet má podle chorvatského premiéra Andreje Plenkoviće rovněž zmírnit dopady války na Ukrajině, zachovat růst a sociální stabilitu.

Rozpočet předpovídá růst chorvatské ekonomiky v roce 2023 o 0,7 %. Předpokládá se rovněž snížení inflace – z letošních odhadovaných 10,4 % na 5,7 %. Snížit by se měl také veřejný dluh, a to ze 70,2 % HDP na 67,9 %.

Přechod na euro v praxi

Až do konce příštího roku budou mít chorvatští obchodníci – tak jako to bylo u jiných nováčků eurozóny – povinnost uvádět ceny zboží a služeb v obou měnách. Podle Evropské centrální banky jde o klíčové opatření na ochranu spotřebitelů.

Současně bude možné ještě první dva týdny roku 2023 platit kunami. Rovněž bude umožněno bezplatně směnit chorvatské bankovky i mince – konkrétně maximálně 100 papírových kun a 100 kovových lip na jednu transakci – a to až do konce roku 2023. Za větší transakce si komerční banky budou moci účtovat poplatky.

Součástí ochrany spotřebitelů je také zákaz zvyšování cen spojeného s přechodem na novou měnu. Případné porušení mohou spotřebitelé nahlásit úřadům, které budou moci příslušným podnikatelům udělit pokutu.

Mince se přestanou měnit na konci roku 2025, bankovky se však v Chorvatské národní bance budou moci měnit i poté – a to po dobu neurčitou.

Špatné období pro euro, dobré pro Chorvatsko

„Je to skvělé, být členem tohoto klubu, ale vyžaduje to odhodlání, oddanost, neustálé respektování pravidel. A já vím, že to od Chorvatska můžeme očekávat,“ řekla předsedkyně Evropské centrální banky Christine Lagardeová.

Chorvatsko ale vstupuje do eurozóny v obtížném okamžiku – euro se přibližuje paritě s americkým dolarem, což je důsledek hrozící krize životních nákladů v ekonomice uskupení, upozornil web Deutsche Welle.

I přes výzvy vysoké inflace a narušeného ekonomického růstu EU byl v době potvrzení chorvatského přijetí unijní měny tehdejší ministr financí Zdravko Maric za tuto změnu rád. Chorvatsko totiž pro přijetí do eurozóny splnilo přísné podmínky, jako je například udržování inflace ve stejném rozmezí jako ostatní země v Unii.

Stejně jako to bylo v jiných zemích před přijetím eura, se však mnozí Chorvaté obávají zvýšení cen, zejména pak toho, že obchodníci budou s přechodem z kuny zaokrouhlovat ceny v eurech nahoru.

Přijetí eura ale mnozí oslavovali jako vyvrcholení „úžasné cesty země“, která byla ještě v devadesátých letech minulého století v krvavém válečném konfliktu. A obdobné reakce zaznívaly i s nedávným formálním potvrzením vstupu země do Schengenského prostoru. Integrace země bývalé Jugoslávie do EU tak bude s novým rokem završena.

Ministři financí sedmadvacítky formálně potvrdili přijetí Chorvatska jako dvacátého člena eurozóny v červenci.

Eurozóna: €: Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko. Od 1. 1. 2023 tedy také Chorvatsko Další země mimo EU a eurozónu, které zavedly euro jednostranně: €: Andorra, Černá Hora, Kosovo, Monako, San Marino, Vatikán Státy EU, které se zavázaly k zavedení eura, jakmile splní kritéria, ale zatím to neudělaly: Bulharsko (lev), Česká republika (koruna), Maďarsko (forint), Polsko (zlotý; Maďaři a Poláci zavedení eura, na rozdíl od Čechů, dlouhodobě výrazně podporují), Rumunsko (leu), Švédsko (koruna). Země EU, která má ze zavedení eura výjimku: Dánsko (koruna)

