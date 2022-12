Pointa N: Babiš se nechal unést u soudu, Hilšer neodstoupí a Nerudová říká, že je to kampaň

Dnes rezonovaly především zprávy spojené s prezidentskými kandidáty. Soud opět odročil hlavní líčení v kauze Čapí hnízdo, Andrej Babiš se při jednání choval nezvykle emotivně: „Žádný rodič na světě by nechtěl zažít to, co teď já.“ Vyšlo také najevo, že univerzita pod rektorkou Danuší Nerudovou porušovala zákon. A Marek Hilšer všem oznámil, že z boje o Hrad neodstoupí.