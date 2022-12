Soud k Čapímu hnízdu: Babiš mladší má podle znalkyně paranoidní schizofrenii, je schopen účastnit se soudu

Soudní senát se ptá psycholožky Záhorské na to, zda by urovnání vztahů Andreje Babiše s jeho synem napomohlo k tomu, aby se zdravotní stav Babiše mladšího zlepšil. Záhorská to potvrdila.

„Je možné, že pokud by se někdy vztahy upravily, pokud by otec hledal tu cestu smíru, pochopení a odpuštění, došlo by ke zlepšení?“ ptala se členka senátu.

Záhorská na to řekla, že by se stav určitě zlepšil. „Jestliže jsou konflikty v rodině, tak ve chvíli, kdy obě dvě strany pracují na tom, aby se odstranily, tak to ten psychický stav stabilizuje, to samozřejmě,“ řekla.

Následně dodala, že v rámci šetření nebylo zjištěno, že by Babiš mladší měl snahu poškodit svého otce.