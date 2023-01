Všichni chtějí peníze na investice, nikdo nechce dělat reformy, říká náměstek o stamiliardovém plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyjednává s Evropskou komisí o nové podobě Národního plánu obnovy, ze kterého by do české ekonomiky měly směřovat nižší stovky miliard korun. Podle náměstka Mariana Piechy by nově měl být „ambicióznější než ten stávající zejména v oblasti reforem“. V rozhovoru s Deníkem N Piecha přiznává, že řada projektů má zpoždění a nestihnou se do stanoveného termínu. Řešením by podle něj mohla být půjčka 147 miliard korun, kterou Komise České republice nabízí.