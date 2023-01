Všechno nejlepší v novém roce vodního Králíka! Poetický milovník si dokázal ochočit i samu smrt

Čtyřka se v Asii pojí se smrtí. Je to tak nešťastné číslo, že je radno vyhnout se mu obloukem – až na jednu jedinou výjimku. A ta dnes přihopkala, aby se chopila vlády nad příštími dvanácti měsíci. Začíná nový rok vodního Králíka: výsostného umělce, vášnivého milovníka a tiché vody, která mele břehy. Že to nejde dohromady? Právě naopak!

Máte rádi historické detektivky? Pokud ano, sotva vám unikl slavný cyklus nizozemského orientalisty Roberta van Gulika. Velký znalec čínských dějin dokázal svoji odbornost přetavit nejen ve vynikající populárně-naučná díla (viz dnes už slavná studie Sexuální život ve staré Číně), ale také v romány o proslulém soudci Ti, které názorně ukazují, že když dáte dohromady vyšetřovatele, vraha a umělecký talent, může i v detektivním žánru vzniknout prvotřídní literatura.

A pokud jste van Gulikovými věrnými čtenáři, jistě si vzpomínáte i na první setkání Ti Žen-ťieho s jeho věrnými pobočníky Ťiao Tajem a Ma Žungem v románu Záhada čínského zlata. Na tu chvíli, kdy ještě mladý soudce Ti, jmenovaný na svůj první post okresního náčelníka, putuje lesní cestou na své působiště v odlehlém okrese Peng-laj a skočí před něj dva lapkové. „Bratři zelených lesů“, jak se kdysi říkalo těm, které střet se světskou nespravedlností dohnal k tomu, že dali vale společenskému řádu a stali se zbojníky za hranou zákona.

Nikoli nenapravitelnými, jak milovníci van Gulikových knih dobře vědí. Na Ma Žunga a Ťiao Taje, v jádru spravedlivé a poctivé muže, zapůsobilo setkání s moudrým a neohroženým Ti Žen-ťiem natolik, že se brzy poté dali do jeho služeb a vytrvali v nich dlouhé roky, než jejich věrnou službu zlomil v prvním případě sňatek s kantonskými dvojčaty a v druhém vznešená ocel meče zvaného Dešťový drak.

Ale to tenkrát, když se na soudce Ti vyřítili z lesních houštin, samozřejmě ani jeden z nich nemohl tušit. Místo toho se se soudcem pustili do náruživého šermířského souboje, v němž poznali, že mají před sebou ve zbrani rovnocenného protivníka, který je ale zaskočil svou kuráží. Nečekali, že se jim ten „ouřada“ postaví na odpor. Že když je vyzve k boji a oni na okamžik zaváhají, on si pohrdavě odfrkne. „Silácké řeči, ale srdce zaječí!“ vmetl jim do tváře.

Králík: opatrný, ale žádný strašpytel

Tak málo stačilo, aby