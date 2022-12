Tři vyrovnaní favorité. Nerudová, Babiš a Pavel mají podle průzkumu ČT téměř stejnou podporu

Šance tří největších favoritů prezidentské volby jsou nyní vyrovnané. S tímto zjištěním přišel průzkum agentur Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi. Podle něj by nyní Danuše Nerudová, Andrej Babiš a Petr Pavel získali v prvním kole voleb prakticky totožná procenta hlasů.

Nerudovou by v prosinci volilo 27 procent lidí, Babiš s Pavlem by shodně oslovili 26,5 procenta voličů. Oproti minulému šetření si polepšila zejména Nerudová, ta by nyní získala o 3,5 procentního bodu více než v listopadu.

Růst Nerudové tak potvrdil další průzkum. Že se dokázala vyhoupnout až na samotné čelo, dříve doložily i ostatní relevantní výzkumné agentury. Dnešní model České televize je druhým šetřením, podle nějž by se v prvním kole dostala až na první místo. Byť jen velmi těsně – v rámci statistické chyby.

Babiš i Pavel od minula