Analýza: Dva volební modely ze začátku prosince potvrdily, že o postup do druhého kola prezidentských voleb se utkají tři favorité. Popisujeme, jak si nyní Andrej Babiš, Danuše Nerudová i Petr Pavel vedou a jaké jsou jejich šance na úspěšné zvládnutí klání o Hrad.

Souboj Nerudové s Pavlem o postup. Kdo má blíže k prezidentskému finále a co může rozhodnout

Česká televize a CNN Prima News publikovaly v neděli dva prezidentské volební modely. Obě šetření se shodují v základní otázce: šanci postoupit do druhého kola mají pouze Andrej Babiš, Danuše Nerudová a Petr Pavel.

Zbytek kandidátů si drží velmi výrazný odstup a jejich případný úspěch v kampani by byl téměř zázrakem. Podle modelu STEM pro CNN Prima News by začátkem prosince první kolo vyhrál šéf hnutí ANO s 30 procenty, Nerudová by skončila druhá se ziskem 26,5 procenta, o další 3,5 procentní body za ní následuje Pavel.

Data společností Kantar CZ a Data Collect pro ČT zase říkají, že si všichni tři hlavní favorité vedou víceméně stejně; rozdíl mezi nimi je zcela zanedbatelný. Je tak zjevné, že jeden z nich bude muset z kola ven.

Je spíše nepravděpodobné, že by nepostoupil šéf hnutí ANO Babiš. Jeho potenciál růst není ve skutečnosti pro první kolo příliš vysoký, může se ale spolehnout na své pevné voličské jádro. Zisk téměř 30 procent naměřil Babišovi i nedávný model Ipsos.

Expremiéra příliš neohrožují ani ti kandidáti, kteří by mu potenciálně mohli brát hlasy, tedy šéf odborů Josef Středula a poslanec SPD Jaroslav Bašta. Data agentury STEM přitom ukazují, že mají s Babišem velmi vysoký překryv podporovatelů –⁠ téměř čtyři pětiny lidí, kteří by nyní mohli zvažovat Středulu, přemýšlí i o Babišovi. U Bašty jsou takových voličů tři čtvrtiny.

Ani jednomu se ale nedaří nijak zásadně voliče sbírat, což je pro Babiše velmi dobrá zpráva. Hnutí SPD, jeho předseda Tomio Okamura a část národovecké scény se snaží za Baštou šikovat, zatím to však nezabírá a kandidát SPD by získal jen zlomek podpory, kterou má Okamurovo hnutí na celostátní úrovni.

Vedle těchto faktorů hraje pro variantu Babiš v druhém kole i rozdrobení vládního tábora mezi více kandidátů. Senátor Marek Hilšer na pondělní tiskové konferenci uvedl, že z voleb odstupovat nehodlá. Nutno dodat, že jeho zisky jsou velmi nízké a není jisté, jestli by případný přeliv jeho hlasů něco zásadně změnil.

Nerudová versus Pavel

Klíčovou otázkou tedy aktuálně je, kdo z dvojice Nerudová a Pavel může jít do druhého kola s Babišem.

V nedělních modelech pro obě televize zaznamenala bývalá rektorka Mendelovy univerzity velmi slušné výsledky –⁠ 26,5, respektive 27 procent je pro ni z dlouhodobého pohledu velmi solidní skóre. Podobná čísla jí přitom průzkumy předpovídají již delší dobu, alespoň čtvrtinovou podporu má v posledních čtyřech modelech od renomovaných agentur.

Nejde tak o žádnou nahodilost, ale o schopnost sílit. Nemusí být rozhodující, že se bývalá rektorka dostala v poslední době v krátkém sledu třikrát před Pavla, rozhodně to však je její benefit. Díky tomu se může –⁠ a oprávněně –⁠ profilovat jako