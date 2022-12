Škodit může i pár dní přejídání. Obezitolog vysvětluje, jak přežít svátky bez přibírání

Vánoce a Silvestr jsou mnohokrát časem opulentního hodování a předsevzetí, co všechno do dalšího roku změnit. Jak úspěšně shodit pár kilo a hlavně jaká dieta opravdu funguje? Může člověk zhubnout úpravou genů nebo jakkoliv jinak bez omezování? Kdy můžeme nadváhu hodit na geny a kdy si za ni můžeme sami? Na tyto a další otázky odpovídá přednosta diabetologie IKEM Martin Haluzík.

odaV rozhovoru se mimo jiné dočtete: Co s tělem udělají tři dny přejídání, vysedávání a pití alkoholu?

Jaká dieta opravdu funguje a jak se člověk dostane ke gulášové dietě?

Můžeme v boji s nadváhou aktivizovat gen štíhlosti?

Jak (ne)pomáhají léky na hubnutí, liposukce a bariatrické operace?

Co dělá obezitology v jejich praxi nejšťastnějšími?

Vánoce jsou jedním z vrcholů křesťanského roku, dnešní společnost si z nich ale udělala spíše svátky přejídání a stresu. Co na to jako lékař říkáte?

Bohužel jste to charakterizovala dobře. Mně by se líbilo, kdybychom k nim přistupovali v opačném duchu. Měli bychom se trochu oprostit od konzumu a víc je využít k zamyšlení. Osvědčilo se, že jsou Vánoce časem půstu a přemýšlení nad rámec běžného života. K tomu bychom se měli vrátit, obzvlášť v těchto složitých časech.

Složitá doba možná přispěje k tomu, že někteří místo dárků pošlou část peněz někam, kde jsou potřeba. Kdybychom tohle dokázali, určitě bychom z Vánoc měli lepší pocit. Obávám se ale, že zvyk kupovat co nejvíc dárků a velkou zásobu jídla jen tak nezměníme.

Co se děje v lidském těle, když se během vánočních svátků tři dny přejídáme, posedáváme na návštěvách nebo u televize a pijeme alkohol?

Po třech dnech se i úplně zdravému člověku zvednou cukr a tuk v krvi. Nebude to znamenat cukrovku, ale ukazatele určitě budou vyšší. Po třech dnech se také může ukázat, že se v játrech uložilo podstatně víc tuku.

Další věc je, že se nebudeme cítit dobře. Bude nás bolet břicho, protože jsme si narušili střevní rovnováhu, budeme unavení a bude se nám špatně spát, protože organismus není uzpůsobený na noční trávení.

U pacientů s nadváhou stačí i takhle krátká doba k tomu, že si dopřejí a pak už se k dietě nevrátí. Takových deset, čtrnáct dní navíc u nemocného člověka může vést i k tomu, že se objeví nějaká nová nemoc, například se rozjede cukrovka.

Takže je namístě mít výčitky.

Pokud to přeháníme, tak ano. Vždycky se ale můžeme po dobrém obědě v dobré společnosti jít projít místo toho, abychom si večer lehli k televizi. Během půlhodinové procházky samozřejmě nespálíme všechno, co jsme přijali. Ale pomůžeme organismu, aby se vzpamatoval. Jsem velkým přítelem názoru, že by si člověk měl jít zasportovat nebo se projít, když se mu v dietě něco nepovede.

Perfektní způsob, jak Vánoce a Silvestr přežít bez velkého přibírání, je