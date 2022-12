Brněnský orloj: Konečně máme v Brně metro a méně pocitů trapnosti z politiky než v Praze

Málokdy má Brňan možnost žasnout nad tím, že je to někde v politice ještě horší než ve městě pod Špilberkem. Tento čtvrtek se mu taková příležitost naskytla. Mohl porovnat kvalitu brněnské politiky s pražskou a slovenskou. Brno z tohoto srovnání nevyšlo vůbec špatně. Vítáme čtenáře u občasníku Brněnský orloj a přinášíme novinky z druhého největšího města Česka.

Brno z toho srovnání vlastně vyšlo jako město, kde kromě občasného střetu zájmů politiků či úředníků a „přikrádání“ obecních bytů, zakázek či dotací vládne celkem kultivovaná koalice, u níž jako maximální exces můžete čekat zatčení několika zastupitelů policií během povolebních vyjednávání.

To v Praze si koalice Spolu a hnutí ANO vůbec na nic nehrály a hodlaly do čela hlavního města zvolit Bohuslava Svobodu (ODS), který by sice byl primátorem, ale ne členem rady.

Přiznejme si, že v Brně také umíme ohýbat pravidla a zákony, ale