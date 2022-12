Pavel překročil červenou čáru, za kterou je Babiš

Nejprve si pojďme jasně říct, co Pavlovo prohlášení určitě není. Není to omyl ani chyba v tom smyslu, že by se v předvolebním shonu uřekl a vypustil do světa něco, co říct nechtěl.

Petr Pavel během středečních setkání s voliči v Židlochovicích a v Brně na přímý dotaz dvakrát veřejně odmítl podporu Nerudové proti Babišovi jednoznačně přislíbit. Potřetí to zopakoval reportérovi Deníku N v rozhovoru, ve kterém byl tázán na důvody svého váhání a další podrobnosti. Můžeme vyloučit, že by Pavel třikrát řekl něco tak zásadního, aniž by to měl předem promyšlené.

Vyloučené – nebo minimálně velmi nepravděpodobné – je i to, že by Pavel neočekával reakci, která přišla. Že chtěl vyvolat kontroverzi, je zřejmé i z toho, že se ji nijak nepokusil utišit, naopak. Během čtvrtečního pobytu v Budapešti svá prohlášení z předchozího dne sice částečně zmírnil, když Deníku N řekl, že Nerudová s jeho podporou může počítat, pokud na ni nevyjdou najevo nějaké další negativní informace, vedle toho ale zvolil další konfrontační krok.

Nerudová totiž