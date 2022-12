Prezidentská Pointa N: Babišovi vychází taktika nebýt vidět, masku mu strhly až děti

Devět uchazečů v osudí zůstává, i když jedno jméno se vyměnilo. Kandidát, který sdílí fotku s Trumpem a popiskem „nebojím se mocných“ a který se bojí chodit do debat, přišel do školy a nezvládl otázky dětí. Další favorit se věnuje hloubení příkopů, třetí vítězí ve studentských volbách. Přinášíme páteční prezidentskou Pointu N, týdenní souhrn nejzajímavějších momentů prezidentské kampaně.

Dění v prezidentské kampani v tomto týdnu komentuje Jan Wirnitzer.

Když tento týden začínal, zdálo se, že nejvíc pozornosti oprávněně připoutá následující zpravodajský moment: Nejvyšší správní soud vyřadil z prezidentských voleb Denisu Rohanovou a vrátil do hry Karla Diviše. Ten se teď bude snažit ztrátu dohnat, zatímco Denisa Rohanová a Karel Janeček se obracejí na Ústavní soud.

Vnitru se ani napotřetí nepodařilo přímou prezidentskou volbu zvládnout čistě. V roce 2013 se domnívalo, že se chybovost ve vzorcích má sčítat, a ne průměrovat, o pět let později usoudilo, že zákon se sice nezměnil, ale to, kolik podpisů může kandidátům dát poslanec nebo senátor, je celkem jedno. Teď nedokázalo správně spočítat podpisy.

Dalo by se říct, že odvolací mechanismus a soud zafungovaly, jak měly – a to je dobrá zpráva. Jen je škoda, že to nabíjí kritikům českých institucí a může to snížit důvěru v ministerstvo i volební proces.

Jenže tenhle týden byl dlouhý a přinesl dva další velmi zajímavé momenty.

Andrej Babiš vs. děti

Představte si, že by třeba ve Spojených státech chtěl být prezidentem člověk, který neví, kde leží Florida, kolik je Velkých jezer, v jakém městě stojí Socha svobody a kdo byl prvním prezidentem USA.

Obdobný výkon předvedl Andrej Babiš při dotazech žáků základní školy, kterým ho vystavila talk show televize Prima s názvem K tabuli! Hosty pořadu už byli i Danuše Nerudová a Petr Pavel, díly s nimi si lze pustit v archivu.

Přímé otázky dětí a reakce na ně o prezidentských kandidátech říkají možná víc než debaty v médiích, kde jsou otázky i odpovědi víceméně pořád stejné (a kam Babiš nechodí, protože mocných se sice nebojí, ale účasti v debatách ano). Je proto namístě Primě za tento formát poděkovat.

Jenže krátký sestřih, který koluje po sítích a v němž si Babiš s bídou vzpomene na jedno dílo Karla Čapka, počítá mezi planety Slunce a Měsíc, domnívá se, že litr mléka stojí deset korun a že mléko vzniká v kravském žaludku, a neví, že Hašek napsal Švejka, je vlastně jen menší část problému, který zvídavé dětské otázky odkryly.

Podstatnější je to, že Andrej Babiš