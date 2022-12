Je to marketingový tah, dělá to z ní anděla, reagoval Pavel na příslib podpory od Nerudové. V Maďarsku se setkal s opozicí

Den poté, co vyvolal rozruch lavírováním ohledně podpory Danuše Nerudové v případném duelu s Andrejem Babišem, se Petr Pavel přesunul do Maďarska, kde navzdory sjednocené opozici stále vládne populista Viktor Orbán. Český kandidát se sešel se zástupci institucí, které premiér dosud nemá pod kontrolou.

„Zatímco jeden kandidát si hraje na prezidenta a tváří se, že domlouvá bilaterální nebo trilaterální řešení evropského problému, druhý se snaží získat informace běžnou cestou, aby mohl voličům rozšířit obzor a umožnit jim, aby si svůj názor udělali sami,“ řekl Deníku N Pavel s narážkou na to, že je v Maďarsku se svým soupeřem ve stejný den.

„Považuju to od Andreje Babiše za další populistickou nehoráznost,“ prohlásil o setkání českého expremiéra s prezidenty Maďarska a Srbska.

Institucí vzdorujících vládním tlakům v Maďarsku ubývá, přesto do salónku restaurace v centru Budapešti dorazila asi desítka hostů – novináři z nezávislých médií, politologové, podnikatelé, ekonomka, vysokoškolská profesorka mediálních studií a lidé z nevládních organizací. Zhruba dvě hodiny vysvětlovali, jak Orbán zabetonoval moc ve svých rukou, jaké konkrétní důsledky to pro ně má a jak se Česká republika může vyhnout podobnému osudu.

„Musíte od začátku dávat pozor na detaily. Orbán vybudoval v Maďarsku autokratický systém po drobných krůčcích. Je to jako puzzle složené z malých dílků, které samy o sobě nevypadají nebezpečně, ale celek, který tvoří, nebezpečný je,“ vysvětlil politolog Bulcsú Hunyadi z nezávislého think-tanku Political Capital.

Mezi hosty byl i Zoltán Varga, jeden z posledních velkých hráčů v maďarských médiích, který se staví proti vládním tlakům. Je přesvědčen, že právě kvůli tomuto svému postoji čelí od listopadu vyšetřování finančního úřadu kvůli údajnému podezření ze zneužití evropských dotací.

„Dostávám výhrůžky a moje rodina taky,“ řekl Varga. Jeho stíhání vyvolalo v Maďarku velkou pozornost.

„Je to velký útok na významného majitele médií, který byl dosud bez skandálů. Úplně nová úroveň. Není to jen běžná očerňovací kampaň. Je to vzkaz všem podnikatelům,“ řekla Deníku N mediální expertka Agnes Urbánová z Korvínovy univerzity, která se setkání s Pavlem také zúčastnila.

Kauza Nerudová provázela Pavla i v Maďarsku

Už cestou do Maďarska se Petr Pavel na Twitteru vrátil ke svému vyjádření pro Deník N, že si není jistý, zda by případně podpořil Danuši Nerudovou v druhém kole proti Andreji Babišovi. Částečně tento výrok zmírnil, když napsal, že jeho „obava z toho, co by na Hradě představoval Andrej Babiš, je stále větší“. Po setkání v Budapešti pak Deníku N řekl, že Nerudovou podpoří, pokud na ni do voleb nevyjdou najevo nějaké další negativní informace.

„Když se neobjeví nic horšího a dostane se Danuše Nerudová do druhého kola s Andrejem Babišem, samozřejmě nepodpořím Andreje Babiše, ale podpořím radši Danuši Nerudovou,“ shrnul.

Nerudová na původní Pavlovo prohlášení reagovala opačným postojem – ona prý nemá pochybnosti, že by Pavla proti Babišovi podpořila. Její soupeř to však označil za volební marketing.

„Já to chápu jako marketingový tah, který se zrovna po tom mém vyjádření hodil, protože to z Danuše Nerudové dělá anděla a rozvážnou, téměř státotvornou političku,“ reagoval Pavel pro Deník N.

Po schůzce se zástupci nezávislých institucí se prezidentský kandidát zašel podívat na dvě místa spojená s Orbánovým nátlakem na ně. Prvním byla Středoevropská univerzita, která působila v Budapešti do roku 2019, kdy se musela kvůli novému zákonu přesunout do Vídně.

Tento bod programu vyzněl trochu rozpačitě, protože Pavel neměl na univerzitě domluvenou žádnou schůzku, takže jen hned u vchodu zapózoval médiím u pamětní desky jejímu zakladateli Georgi Sorosovi, načež ochranka vykázala štáb televize Nova s tím, že si musí natáčení dopředu domluvit.

„Neměli jsme prohlídku univerzity v plánu, chtěli jsme se jen podívat na místo, jestli tady ta škola ještě je, nebo není a jak to tady vypadá,“ řekl Pavel Deníku N.

Poslední zastávkou byla budova, kde dříve sídlily jedna z největších maďarských novin, list Népszabadság. Ten přestal vycházet v roce 2016 a v někdejší redakci dnes funguje mediální organizace ovládané vládním hnutím Fidesz.

„Bylo to poučné i varovné. Chtěl jsem si doplnit vlastní zkušenost s tím, o čem si v můžeme v obecné rovině zhruba přečíst,“ zhodnotil maďarskou cestu Pavel.

Petr Pavel navštívil Maďarsko, ve stejný den do země zamířil také Andrej Babiš.

Pavel se sešel se zástupci nezávislých institucí, které vzdorují tlaku Orbánova režimu.

I v Maďarsku se ale musel věnovat tématu případné podpory Danuši Nerudové, pokud se jeho soupeřka dostane s Andrejem Babišem do druhého kola prezidentské volby.

Deníku N Pavel řekl, že Nerudovou podpoří, pokud nevyjdou najevo žádné další negativní informace o ní.

Denní přehledy aktuálních informací, výběr nejzajímavějších článků nebo celé články z vybraných témat. Aby vám nic důležitého neuteklo, odebírejte newslettery Deníku N přímo do vašeho e-mailu. Odběr si jednoduše nastavíte ve vašem uživatelském účtu.