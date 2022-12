Cesta k ruskému úspěchu pořád existuje

Blíží se Vánoce, a hleďte na ten moderní zázrak. Zatímco my se chystáme slavit, životní podmínky v jedné vyspělé zemi se postupně zhoršují takovým způsobem, že by našim prarodičům připadaly nesnesitelně primitivní. Výpadky elektřiny, tepla, vody a kanalizace jsou přinejlepším vyčerpávající a ponižující. V horším případě jsou smrtící. Staří, nemocní, postižení a další zranitelní lidé tiše umírají na následky podchlazení, stresu a výpadků zdravotní péče. Přesto je morálka zatím – jakoby zázrakem – neotřesená. Ukrajina bojuje dál.

Úžas nad odolností Ukrajinců je upřímný, i když blahosklonně odtažitý. Především ale vede k samolibosti. Výsledky ruských teroristických útoků bychom mohli považovat za kolosální humanitární krizi. Velké bohaté země by mohly poslat tisíce energetiků, aby obnovili síť. Mohli bychom po celém světě shánět náhradní díly. A ještě užitečnější by bylo poskytnout další zbraně: protivzdušnou obranu, která by zabránila budoucím útokům, a tanky, které by Ukrajině poskytly rozhodující výhodu.

Jenže my to neudělali. Zima trvá jen pár měsíců. A oni jsou houževnatí. Zvládnou to. Ukrajina bude dál vyhrávat válku, ale pomalu. S upevňováním vojenské převahy se otevírají dveře k diplomatickému řešení. Zkušení západní vyjednavači získají za svou snahu Nobelovu cenu. Eskalaci se vyhneme, Rusku přistřihneme křidélka, Ukrajina přežije, a možná dokonce opět klesnou i ceny energií: krása střídá nádheru, ne?

Takhle zhruba Západ uvažuje o nejhorší válce v Evropě od roku 1945. Je to jak kruté, tak nebezpečné. Kruté, protože utrpení ukrajinského obyvatelstva (a desetitisíce padlých na bojišti) jsou jen vedlejší škody: něco, co musíme akceptovat na cestě k případnému příměří. Nebezpečné, protože