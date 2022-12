Okupanty sem ženou jako dobytek. Morálka Rusů mizí, když mají na obličeji vnitřnosti kamaráda, říká ukrajinský velitel

Jeho kniha Stopy na cestě se v roce 2018 stala ukrajinským bestsellerem. On teď – stejně jako po okupaci Krymu v roce 2014 – bojuje za svoji vlast. Ukrajinský výsadkář Valerij Markus v rozhovoru pro Deník N popisuje, jak vypadá den vojáka na bojové linii, proč nemají Ukrajinci strach i to, jak ho matka poprosila, aby i ve válce zůstal člověkem. „Abych se neproměnil ve tvora, který se soustředí jen na své přežití. Abych se nestal psem,“ vzpomíná.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Kdy měl Valerij Markus naposledy strach?

Proč je morálka Ukrajinců tak pevná a Rusů tak vrtkavá?

Jak se mění válka s přicházející zimou?

Je možné ve válce zůstat člověkem?

Jak vypadá den vojáka na bojové linii?

Kým je pro vás Vladimir Putin?

Nepřítelem.

A porazíte nepřítele?

Náš nepřítel už prohrál. Ještě jsme nevyhráli, ale Rusko už prohrálo.

Jak si má člověk, který není přímo ve válce, přeložit tahle slova? Jak chápat, že jedna strana ještě nevyhrála a druhá už prohrála? Co to vlastně znamená v praxi?

Změny, které Putin začal v Rusku, zcela jistě povedou ke kolapsu celého ruského systému.

A co to bude znamenat pro Ukrajinu?

Že Rusko prohrálo. A my musíme jenom vydržet do okamžiku, než to celé spadne.

Jak jste v sobě našel sílu a odvahu jít do ostrého boje, do rizika položit život za svoji zemi?

Nebral bych to tak pateticky. V podstatě jsme neměli na vybranou. Buď bojujeme a vyhrajeme, nebo ztratíme svoji zemi. Mnozí se samozřejmě bojí, někoho to zlomí. Ale my nemáme na vybranou. Musíme v této válce jednoduše zvítězit.

Jak těžké je nepřipouštět si tu možnost, že člověk může prohrát?

Upřímně řečeno –