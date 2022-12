Snaha vymezit se, ale i riskantní krok, říkají odborníci o Pavlově váhavé podpoře pro Nerudovou

Výroky Petra Pavla na adresu Danuše Nerudové mohou být snahou vymezit se vůči ostatním kandidátům, stejně tak ale může jít o vcelku riskantní krok či nepovedenou komunikaci. Myslí si to Deníkem N oslovení politologové. Generál ve výslužbě slova na adresu své konkurentky v prezidentských volbách později mírnil, podle odborníků to může být reakce na to, že je někteří voliči vnímají problematicky.