Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský čelí kritice, že neoznámil Evropskému parlamentu svou dubnovou cestu do Bahrajnu, na níž se setkal i s šéfem místní obchodní komory. Celou kauzu navíc doprovázejí pochyby o znění rezoluce o tamním politickém vězni, kterou Zdechovský vyjednával a jež má pouze opakovat argumenty bahrajnské vlády. Politik, který do země v Perském zálivu jel i loni v listopadu, v rozhovoru s Deníkem N mimo jiné přiznal, s kým tam byl.

Cestu do Bahrajnu jsem si platil sám. Ale máte pravdu, v europarlamentu to nahlásím, říká Zdechovský

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Proč Tomáš Zdechovský dvakrát letěl do Bahrajnu.

Kdo cesty platil.

S kým se europoslanec v blízkovýchodní zemi setkal.

Odkud čerpá své informace o politickém vězni Abdalhádím Chavádžovi.

Britský deník Guardian včera upozornil na vaši cestu do Bahrajnu, kterou jste neoznámil Evropskému parlamentu, i když jste se setkal se zástupci obchodní komory jako europoslanec. Zároveň se vaše cesta dává do souvislosti s vaší podporou „jednostranné rezoluce o politickém vězni z této země, která pouze opakuje to, co říká bahrajnská vláda“.

V Evropském parlamentu se dlouhodobě zabývám extremismem a islámským terorismem. Bojuji tady i proti vlivu Íránu a Kataru, kteří aktivně působí na legislativu EU. Jeden z těch států, který je hodně těmito zeměmi atakován, je Bahrajn.

Osm let jsem členem neformální europarlamentní skupiny přátel Bahrajnu, tři roky jí předsedám. Kdokoliv v parlamentu potřebuje něco vědět o Bahrajnu, volá mi – vše je úplně transparentní.

A tento „bojovník za lidská práva“ Abdalhádí Chavádža, o kterého v rezoluci jde, je člověk, který je školený íránskými milicemi k tomu, aby udělal v Bahrajnu převrat.

Do Bahrajnu jste na pozvání tamní vlády letěl poprvé už v listopadu 2021. Tehdy vše platil Bahrajn?

Oficiální návštěva Bahrajnu se plánovala už v roce 2020, kvůli covidu jsme ji museli odložit. Posléze se uskutečnila v listopadu 2021, letěl jsem tam z Pákistánu. Cestu jsme si platili. Na stránkách europarlamentu deklarujeme, že hostitelský stát nabídl ubytování.

Protože jsem známý svými protiíránskými postoji, bahrajnské úřady vyhodnotily, že mi hrozí nebezpečí. Proto jsem dostal přidělenou ochranku a musel jsem být ve vybraném hotelu.

Nicméně na stránkách Evropského parlamentu jste uvedl, že vám bahrajnská strana platila i cestovní náklady. Na to upozorňuje i zvací dopis z bahrajnské ambasády.

Oni to nabízeli, ale