Filmová bilance 2022: rekordmani, mladé naděje, sázky na jistotu i filmové radosti roku

Po dvou letech covidu letošní rok přinesl takovou záplavu filmů, že je kina ani nestíhala odbavovat, filmoví novináři o nich nestačili psát a diváci je vidět. Je to tím paradoxnější, že letos v české kinematografii navíc vznikla řada výjimečných snímků, které by v chudším roce měly mnohem větší šanci vyniknout. Které si z roku 2022 zapamatujeme?

Nepočítáme-li archivní filmy, vstoupilo letos do českých kin kolem pětasedmdesáti filmů, z toho přibližně třetina dokumentů. V tomto množství, zaviněném zejména covidovými odklady premiér, je obtížné hledat nějaké trendy, jeden je ale vcelku očividný – na český filmový trh a do výroby razantně vtrhly streamovací platformy.

Zejména ty spojené s českými televizemi v roce 2022 zahájily mohutnou ofenzivu na přitáhnutí nových diváků. A pocovidový chlad diváků vůči návratu do kin jim v tom zásadně pomohl.

Zatímco veřejnoprávní iVysílání cílilo především na mladší publikum s novinkami TBH, Pět let nebo sestavou svižných dokumentárních cyklů, novácké Voyo se snažilo vedle svého obvyklého diváctva přitáhnout i náročnější diváky s novými minisériemi Případ Roubal, Jitřní záře, Guru, Iveta a naposledy ještě ambiciózněji s historickým Králem Šumavy.

Ve svém televizním programu přitom televize zas tolik neriskují a drží se osvědčených vzorců i tvůrců. V programu České televize i proto stojí za to vypíchnout podařenou minisérii Podezření s Klárou Melíškovou od debutanta Michala Blaška.

Filmoví rekordmani roku

Sázka na vstup do nových vod oběma televizím vychází, tím spíše, že po covidu se kina jen těžce mátoří z propadu návštěvnosti a nezdá se, že by se do nich diváci začali hojně vracet. Změnit to může snad jen nový Avatar, který vtrhl do kin v půlce prosince a především díky své technologické invenci lákal masy diváků i během celých vánočních prázdnin.

Spoustu filmů dnes divákům stačí vidět na domácích obrazovkách, Avatar je ale takovou událostí, že si ho řada z nich nenechá ujít právě v kinech. V domácím kontextu byl podobnou událostí