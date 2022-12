Covidová tragédie v Číně jako důkaz, že vláda selhala. Z pultů mizejí broskve nesmrtelnosti

Zdravotníci pospíchají nemocniční chodbou, mezi nimi lehátko s pacientem a nad lehátkem kyslíková bomba, kterou jeden ze nich drží jen tak v rukách. Doteď čekali v sanitce na nemocničním parkovišti, ale déle už čekat nemohou – pacientovi je 84 let, nedokáže sám dýchat a jeho stav se prudce zhoršil.

Od chvíle, kdy s ním sanitka vjela do areálu pekingské univerzitní nemocnice Tung-fang, uplynuly už skoro tři hodiny. A další drahocenný čas utíkal už předtím, když se pacientova manželka i jejich syn pokoušeli dovolat na věčně obsazenou tísňovou linku 120. Když se jim to konečně podařilo, měli aspoň v něčem štěstí; sanitka zvládla dorazit už za nějakých deset minut a za dalších deset už starého pána odvážela do zmíněné nemocnice.

Tung-fang není žádná malá předměstská klinika, v Pekingu má pověst prvotřídního zařízení. A navíc leží jen něco málo přes půl kilometru od pacientova bytu, takže se vše zdálo být na dobré cestě.

Jenže když tam kolem půlnoci dorazil i pacientův syn, zjistil, že otce stále nepřevezli na pokoj. A nejen to: dokonce nebyl ani pod střechou nemocnice; místo toho ho při životě udržoval kyslík, který mu podávali přímo v sanitce venku na parkovišti. Nemocnici prý došla volná lůžka na JIP i lahve s kyslíkem.

Uběhla další hodina a