Megalomanský Avatar 2: překrásná, ale naivní vyprávěnka o zlotřilém lidstvu a moudrých modrých bytostech

Do českých kin sice film Avatar: The Way of Water oficiálně vstupuje až ve čtvrtek (a do amerických až v pátek), multikina po celé republice jej ale uvádějí právě už od středečního večera – v předtuše toho, že jim Avatar pomůže zahojit rány utržené v covidovém i pocovidovém provozu.

A vypadá to, že ano. První dnešní projekce v sále Imax v 18 hodin je už nějakou dobu beznadějně vyprodaná, na obrazovce počítače v pokladně multikina je sál zaplněn pouze červenými, tedy obsazenými sedadly. Na další projekce v Imaxu v nejbližších dnech zbývá už jen pár lístků na horších místech po stranách.

„Ale můžete jít na Avatara za hodinu, jen to bude v 3D HFR. Je to rychlejší a plynulejší, jako počítačová hra,“ vysvětluje pokladní kina laicky vysokou snímkovou frekvenci HFR zvyšující kvalitu obrazu vyšším počtem promítaných snímků za sekundu.

I když v kině zbývají volná místa v předních řadách, sál je neobvykle nabitý, zvláště v kontextu posledních měsíců, v nichž se diváci do kin příliš nehrnuli. U pokladny potkávám kamaráda, který kupuje lístek na Spielbergovy Fabelmanovy do téměř prázdného vedlejšího sálu, v němž na displeji počítače svítí jen zelená, tedy volná sedadla.

V sále, kde už za chvíli začne projekce Avatara, je oproti tomu plno, vzduchem létá