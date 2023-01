„Lidumil, nikoli však populista.“ Koho by na Hradě chtěly veřejně známé osobnosti?

Jaký by podle vašich představ měl být prezident České republiky? Jaká očekávání máte od výkonu jeho funkce, o jeho vlastnostech a postojích?

Jste už rozhodnutý/á, koho budete volit? Chcete případně sdělit jeho/její jméno?

František Wiendl, účastník druhého a třetího odboje

Budu volit Pavla Fischera, pro něj jsem se rozhodl. Pokud by ve druhém kole byli Andrej Babiš a Petr Pavel, tak k volbám nepůjdu. Oba jsou pro mě nepřijatelní kvůli své minulosti.

Klára Vlasáková, spisovatelka, scenáristka, publicistka

V ideálním případě bych si představovala osobnost, která nezlehčuje krize, jež na nás doléhají, uvědomuje si důležitost sociálních problémů země a nevyhýbá se adresování a kultivaci témat, která u nás moc „nejedou“. Tedy genderově podmíněné násilí, klimatická krize, krajově nevyrovnaná úroveň vzdělávání a další. Prezidentská volba vyvolává silné emoce, ale ať už dopadne jakkoli, ocenila bych, kdyby se daný člověk zaměřil na to, aby se žádná skupina obyvatel necítila přehlížená. Spíš vím, koho volit nebudu. Volba v prvním kole mi připomíná situaci z prvního kola roku 2018, kdy jsem váhala do poslední chvíle, komu hlas hodit, a zcela přesvědčena jsem nebyla o žádném kandidátovi. Nakonec to byla otázka priorit a témat, která jsou pro mě zásadní. A myslím, že v této volbě to bude stejné.

Mikuláš Kroupa, novinář, vedoucí projektu Paměť národa

Rád bych měl prezidenta, kterého si mohu vážit. Čestného, pravdivého, vzdělaného, takzvaného prozápadního člověka, tedy že pro něj bude nejvyšší hodnotou občanská svoboda. Můj prezident podporuje hlubší integraci v rámci EU i NATO, přitom dokáže v zahraničí hájit naše bezpečnostní a ekonomické zájmy, zároveň však v zemích, jako jsou Rusko, Čína a jiné, bude apelovat na dodržování lidských práv a zastávat se politických vězňů a jinak pronásledovaných. Chci si ho vážit nejen pro jeho slova, ale i pro jeho činy. Nebude lavírovat při otázkách o své minulosti, ale zdvořile odpovídat novinářům na dotazy týkající se jeho života před rokem 1989. Rád bych prezidenta, který bude schopen vidět své chyby, autenticky zpytovat svědomí nad tím, co v minulosti – s prominutím – podělal. Na předvolební debaty kandidátů se nesmírně těším. Automaticky se z mé případné volby vylučuje člověk, který se diskusím zbaběle vyhýbá.

Arnošt Goldflam, herec, dramatik, režisér

Měl by být vzdělaný, férový a měl by se orientovat v našem i světovém dění a politice. Neměl by mít žádný škraloup. Já jsem rozhodnutý pro volbu v prvním kole a ve druhém kole uvidím. Politiku hodně sleduji, zajímám se o debaty, čtu noviny.

Helena Illnerová, fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd

Prezident či prezidentka by měl být slušný, férový a přímý člověk. Měl by být vlastenec, ne však nacionalista, s jasnou orientací na Evropu a na Západ. Současně by měl mít za sebou zkušenosti s