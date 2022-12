V Bruselu boduje, doma selhává a stínuje ho poradce. Tlak na odvolání ale Síkela zatím dokázal ustát

„Jedna z cest, kterou chceme jít, je oddělení ceny plynu od ceny elektřiny pro takzvané závětrné plynové elektrárny,“ prohlásil začátkem září Jozef Síkela. Na mysli měl samozřejmě elektrárny závěrné, podle kterých se určuje velkoobchodní cena elektřiny na burze. Přeřek nicméně ještě několikrát zopakoval.

Ministr průmyslu se snaží vystupovat erudovaně. S oblibou například novinářům v absolutních číslech spatra přeříkává míru zaplněnosti českých plynových zásobníků. Mezi energetiky má nicméně pověst člověka, který se v jejich oboru moc nevyzná.

„Už v březnu nebo v dubnu bylo jasné, že ceny budou extrémní po celý rok a do problémů se dostane velká část domácností. Ministr se nikdy dříve energetice nevěnoval, což mu nevyčítám. Kdyby si ale nechal poradit, mohl se už na jaře sejít s výrobci a domluvit se na řízení cen na straně výroby. To ale neudělal a řešilo se to až teď na podzim. V zásadě bych řekl, že Síkela významně zaspal,“ komentuje ministrovo angažmá zástupce jednoho energetického podniku, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák, který je zároveň energetickým poradcem ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL), Síkelu kritizuje za zpoždění v přípravě zákonů podporujících rozvoj obnovitelných zdrojů. Jinak ale šéfa průmyslu a obchodu vesměs chválí.

„Povedlo se mu řízení debaty o evropské energetice v rámci českého předsednictví. Ministerstvo průmyslu také řídilo plnění zásobníků zemního plynu, takže jsme mohli začít topnou sezonu s 99% naplněností. Úspěchem je také podíl na nizozemském terminálu, který nahradí část ruského plynu,“ vyjmenovává Sedlák.

Pochvalné hlasy zní i z unijní úrovně. Například koncem července řešili ministři EU pod vedením Síkely návrh na dobrovolné snížení spotřeby plynu, který měl vést k poklesu tlaku na růst cen a také k tomu, aby se na každou zemi v čase krize dostalo.

Vlivný bruselský web Politico před jednáním napsal, že dohoda bude kvůli diametrálně odlišným zájmům členských států „mission impossible“. Českému ministrovi se ale podařilo zdánlivě nemožnou misi dovést do zdárného konce. Nejspíš i proto, že se večer před hlasováním osobně sešel se všemi kritiky zmíněného plánu. Dlouho do noci s nimi piloval kompromisní verzi návrhu, který se pak podařilo nezvykle rychle schválit.

Podobně Síkela postupoval i při dalších unijních jednáních o energetice, kterých slíbil „svolat tolik, kolik bude třeba“. Za končící půlrok českého předsednictví se ministři zodpovědní za energetiku zatím sešli celkem osmkrát a devátá schůzka je pár dní před Vánoci ještě čeká. To je rekordní číslo.

Jako zástupce předsednické země český ministr většinou vystupoval v předepsané roli nestranného moderátora diskuse. Když ale bylo potřeba, nebál se otevřeně pustit i do jindy téměř nedotknutelných Němců, kteří zrovna blokovali jednu z klíčových dohod o cenovém stropu na plyn.

„Všichni vidí, že Síkela a český tým opravdu pracují tvrdě, aby měli skutečný výsledek. Zároveň naslouchají lidem a nesnaží se je tlačit nějakým směrem. Je to velmi dobrý, neutrální lídr v této agendě. Myslím, že to tady udělalo na řadu lidí velký dojem, navíc se to od českého předsednictví moc neočekávalo,“ řekl Deníku N Wiktor Nummelin, bruselský zpravodaj švédské TT News Agency, největší zpravodajské agentury ve Skandinávii.

„Ten váš ministr je hodně