Jsem živá, zdravá, sláva Ukrajině! vzkázala americká medička Rusům, kteří už opěvovali smrt „žoldnéřky“

Nepravdivá zpráva o smrti Rebeky Maciorowskiové se objevila například na telegramovém kanálu ruské propagandy Operace Z: Vojáci ruského jara.

„Žoldnéřka z Ameriky byla zlikvidována v bitvě s ruskou armádou. Rebekah Maciorowskiová se narodila 26. ledna 1994 v Knoxville v Tennessee. V létě vyjela do cizí války na Ukrajině na straně ukrajinských nacistů. Detaily její likvidace nejsou známy. Informace je potvrzena z amerických zdrojů,“ napsal kanál.

To, že někdo napíše „informace je potvrzena“, zpravidla na propagandistických kanálech neznamená nic než snahu budovat zdání důvěryhodnosti. Reálné potvrzení by vypadalo tak, že by text odkázal na jiný, hodnověrný oficiální web, který zprávu ověřil.

Přesto se zpráva ruským éterem rozletěla: rychle ji převzal například server Pravda, a zatímco v původním telegramovém kanálu rychle nasbírala kolem 18 tisíc spokojených reakcí, na ruském serveru Topwar se diskutující předháněli, kdo její smrt víc oslaví: Fotka vedle popelnice, jak prorocké! Však tam, Pane odpusť, patří! Uspokojení ze zprávy o její smrti dávali najevo i Češi na proruském profilu Slovanské nebe.

Zprávu převzala i některá neruská média, jako třeba vlivný twitterový účet Visegrád24 (který svou zprávu později opravil).

Rebekah Maciorowskiová zprávu o své smrti popřela 13. prosince krátkým statusem, v němž napsala pouze „jsem naživu“. O den později pro umlčení tvrzení, že někdo ovládá její profil, přidala video.

„Ahoj, jsem Rebekah Maciorowskiová. Dneska je 14. prosince 2022. Byla jsem upozorněna, že