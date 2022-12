„Na víc vládě síly nezbyly.“ Stabilní rok Fialova kabinetu v časech plných krizí

Vláda Petra Fialy je ve funkci rok. Do Strakovy akademie vstoupila v době, kterou by sama sobě asi jen těžko s velkou radostí vybírala. Na začátek jejího fungování dopadla dobíhající velká vlna covidu, válka na Ukrajině, energetická krize, ekonomické problémy i výzvy spojené s českým předsednictvím.

Řadu velkých reformních vizí a představ, jak změnit fungování země po vládě hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM, musela pětikoalice chtě nechtě dát k ledu. Už nyní ale od špiček vlády zní, že se v příštím roce musí vrátit právě ke klíčovým otázkám, které strany před volbami slibovaly –⁠ ať již jde o reformu vzdělávání, zlepšení stavu veřejných financí, nebo kvalitu vládnutí.

V prvním roce byl ale Fialův kabinet do značné míry ve vleku velkých událostí, které postihly celou Evropu. Zhruba dva měsíce po jeho nástupu vtrhla Putinova vojska na Ukrajinu a vyvolala krvavý konflikt.

Vládní program se tak do jisté míry stal podružným dokumentem. V Evropě vypukla válka, do Česka utekly z napadené země stovky tisíc lidí a do popředí vstoupily bazální otázky, jako třeba jestli bude v zimě čím topit a kolik to bude stát.

„Vláda byla postavena do role krizového manažera – a tuto roli s odřenýma ušima ustála. Aspoň při pohledu na chod ekonomiky či míru nezaměstnanosti,“ říká politický analytik Lukáš Jelínek.

„Hlavně však za této těžké doby zvládla české předsednictví EU a v jeho rámci debaty o reakci na konflikt na Ukrajině, energetické politice či klimatické změně. Na víc vládě síly nezbyly, takže hodnotit ji podle plnění či neplnění programového prohlášení by bylo obtížné,“ popisuje.

Vize budoucnosti

A nutno dodat, že limity v plnění prohlášení veřejně přiznávají i špičky koalice. Sám premiér Petr Fiala (ODS) v rozhovoru pro Aktuálně.cz řekl, že v příštím roce chce základní dokument svého kabinetu revidovat. Kromě toho plánuje představit vizi, kde bude Česko za deset let.

„Určitě chci zmiňovanou vizi vytvořit a budu na ní pracovat. Začneme se jí zabývat od začátku roku, kdy budeme upravovat programové prohlášení vlády,“ řekl Fiala. Zaměřit se chce na