Jak dopadlo české předsednictví: Vláda zvládla úkol v těžkých časech, doma to ale moc prodat neuměla

Jen půl roku po svém nástupu musela vláda Petra Fialy (ODS) zvládnout klíčový úkol. Od 1. července do 31. prosince Česko po třinácti letech podruhé usedlo do předsednického křesla v Radě EU.

V mnoha věcech přitom přišla už k hotovému: předsednictví se připravuje vždy několik let dopředu, a to včetně rozpočtu. Ten připravila ještě Babišova vláda, která ovšem čelila kritice za to, že ho podcenila. Fialův kabinet proto rozpočet ještě o dvě stě milionů korun navýšil, předsednictví ale i tak muselo pracovat s omezenými prostředky především na lidské zdroje, proto se muselo hojně spolehnout na práci stážistů.

Vším nakonec zamíchala